Eni, a Torino la flotta Enjoy diventa elettrica

Eni, le city car XEV YOYO permettono di muoversi in totale libertà: sempre disponibili con una ricarica superiore al 30%

La flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, diventa anche elettrica con l’introduzione delle city car XEV YOYO. La rivoluzione della mobilità condivisa Enjoy inizia dalla Città di Torino dove oggi il nuovo car sharing è stato presentato nella sede del Comune in Piazza Palazzo di Città alla presenza di Chiara Foglietta, Assessora alla Mobilità e Trasporti della Città di Torino e di Fabrizio Ricca, Assessore alle Politiche Giovanili, Sport e Internazionalizzazione della Regione Piemonte, intervenuti insieme a Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, e a Lou Tik, Fondatore e Amministratore delegato di XEV.

A Torino, tramite l’app Enjoy, da oggi è possibile noleggiare una delle 100 nuovissime XEV YOYO di un inconfondibile colore verde lime che si uniscono alla flotta già disponibile in città, composta da 300 veicoli tra auto e cargo. Grazie all’accordo tra Eni e XEV, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre del rifornimento si occupa Enjoy: le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà perché sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30%.

“Ridurre le emissioni inquinanti, diminuire la circolazione dei mezzi privati favorendo il trasporto pubblico e l’utilizzo dei mezzi in condivisione sono obiettivi per dare corpo a quella mobilità intelligente, responsabile e interconnessa che abbiamo in mente”, ha spiegato Chiara Foglietta, Assessora alla Mobilità e ai Trasporti della Città di Torino. “Il potenziamento della flotta di Enjoy con l’immissione in servizio di 100 nuove auto elettriche va in questa direzione accrescendo e migliorando l’offerta di alternative al mezzo privato a disposizione dei cittadini e favorendo l’intermodalità del trasporto pubblico.”

“In questo territorio così pronto e fertile alle innovazioni, Enjoy ha scelto Torino come prima città in Italia per ampliare il suo parco auto, arricchendolo di veicoli a trazione elettrica e contribuendo così alle azioni per il miglioramento della qualità dell'aria della nostra città”, ha sottolineato Fabrizio Ricca, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte. “La Regione Piemonte sta lavorando molto sulla mobilità sostenibile. Abbiamo investito quasi 200 milioni di euro per rinnovare ad esempio il parco circolante del trasporto pubblico locale, anche con la trasformazione degli autobus da diesel a elettrico, per incentivare l’acquisto degli abbonamenti e per il rinnovo delle flotte aziendali e dei veicoli dei cittadini. Puntiamo anche in modo diretto sulla formazione di ‘mobility manager’, sia nella pubblica amministrazione che nel mondo delle imprese. Per cui ringraziamo Eni per questa opportunità che sarà a servizio dei torinesi, ma anche dei tanti turisti che visitano la nostra città”.

“Eni è grata alla Città di Torino per l’entusiasmo con cui ha accolto il debutto italiano del car sharing elettrico Enjoy, che nei prossimi mesi sarà esteso alle altre città in cui il servizio è presente, a iniziare da Bologna e Firenze. Lo sviluppo di questa nuova offerta rappresenta una rivoluzione della mobilità urbana: un’auto che si usa solo per il tempo e il tragitto necessario, a emissioni zero su strada, estremamente maneggevole e che arricchisce sia la nostra offerta di prodotti sostenibili, sia i servizi delle nostre stazioni di servizio, dove viene effettuato il cambio delle batterie delle nuove Enjoy e a breve anche dei clienti privati. Anche operazioni come questa accorciano il nostro percorso verso il raggiungimento dell’obiettivo della totale decarbonizzazione di prodotti e processi Eni entro il 2050”, ha dichiarato Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni.

"Siamo orgogliosi che la nuova flotta Enjoy composta da 100 XEV YOYO sia disponibile per la prima volta a Torino, la città in cui XEV è nata. La nostra visione aziendale è quella di realizzare la libertà della mobilità e una società sostenibile. Questa partnership con Eni nel car sharing rappresenta un importante raggiungimento di questo obiettivo e un passo concreto verso il futuro", ha affermato e Lou Tik, Fondatore e Amministratore delegato di XEV.

Dal suo arrivo a Torino nel 2015, con oltre 2 milioni di noleggi realizzati in città, Enjoy ha reso il car sharing una popolare soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Torino consente vantaggi come l’accesso gratuito alle ZTL Centrale e Romana, e il parcheggio gratuito sulle strisce blu. In Italia Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e ha superato i 14 milioni di noleggi dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è presente anche nelle città di Milano, Bologna, Firenze e Roma, dove il car sharing elettrico con le city car XEV YOYO verrà introdotto nei prossimi mesi.