Eni cresce nelle rinnovabili in Spagna: acquisiti nove progetti da Azora

Eni, attraverso Eni gas e luce, ha siglato un accordo con Azora Capital per l’acquisizione di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile in Spagna. L’operazione, riferisce una nota, prevede l’acquisizione di tre impianti eolici in esercizio e un impianto eolico in costruzione nel centro-nord del paese, per un totale di 230 MW, e cinque grandi progetti fotovoltaici in avanzato stato di sviluppo per circa 1 GW.

Per tutti gli impianti attualmente in costruzione e in sviluppo, Eni ed Azora lavoreranno insieme per garantire l’entrata in produzione entro il 2024. Inoltre, Eni e Azora stanno lavorando a una più ampia intesa strategica per ampliare ulteriormente la piattaforma di energia rinnovabile di Eni in Spagna. L’accordo è parte della strategia di crescita di Eni nel mercato spagnolo basata sullo sviluppo congiunto della generazione elettrica da fonti rinnovabili e della base di clienti retail.

“Questa operazione ci consente da un lato di incrementare fin da subito la nostra capacità di generare energia rinnovabile, in linea con i nostri obiettivi di piano, e dall’altro di rafforzare, attraverso la pipeline di progetti fotovoltaici, le nostre prospettive di crescita in un mercato strategico come quello spagnolo, dove Eni gas e luce sta lavorando a questo progetto con un forte partner spagnolo come Azora e sta potenziando la propria offerta legata alle rinnovabili, con l’obiettivo di proporre alla propria base clienti un’offerta di energia sempre più decarbonizzata”, ha commentato l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi.

“La capacità di investire in energia rinnovabile è un punto di forza centrale per Azora, ed è per noi una convinzione fondamentale. Siamo orgogliosi di supportare Eni nella sua continua espansione nell’ambito delle energie rinnovabili e faremo leva sulla nostra ultra ventennale 2 esperienza di successo nel settore per supportare questa azienda leader globale in questo importante percorso di crescita”, ha affermato Santiago Olivares, Senior Partner and Head of Azora’s Infrastructure team

Eni gas e luce è presente in Spagna tramite Aldro Energia Y Soluciones S.L., società controllata al 100% e attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali e grandi, piccole e medie imprese. A febbraio 2021 Eni ha siglato un accordo con X-Elio per l’acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per una capacità complessiva di 140 MW.