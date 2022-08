Eni e ITA Airways, insieme per la sostenibilità aeronautica

Eni e ITA Airways, siglato accordo per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del trasporto aereo attraverso la scuola Joule

Eni e ITA Airways, attraverso la sua scuola per l’impresa Joule che supporta la crescita di startup innovative con forte impatto sulla decarbonizzazione, sostenibilità e economia circolare, avviano il progetto pilota di co-innovazione con percorsi di formazione tesi a sviluppare l’approccio innovativo, accrescendo le competenze dei dipendenti e avviando iniziative per la gestione di progetti sui temi di economia circolare e di decarbonizzazione. Il progetto è nato in seguito all’avvio della produzione Eni di carburanti sostenibili per l’aviazione, che rappresentano nel breve e medio termine uno strumento per contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto aereo. In questo contesto, ITA Airways è stata la prima compagnia aerea ad utilizzarli in Italia.

Nelle settimane precedenti, ITA Airways ha lanciato un progetto speciale, “ITA Airways calls 4 ideas”, indirizzato a tutti i dipendenti per raccogliere le idee volte a rendere il più possibile concreti temi di elevata importanza come quello della sostenibilità ambientale. I dipendenti selezionati avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso dedicato che si terrà presso la sede di Joule, la scuola di Eni per l’impresa. Inoltre, tutti i partecipanti potranno prendere parte a focus formativi sull'innovazione e la sostenibilità attraverso la piattaforma "Human Knowledge Open", il programma innovativo promosso da Joule. Un percorso che si compone di sessioni di approfondimento online con esperti che accompagneranno il percorso di crescita di ciascuno. In aggiunta, il vincitore parteciperà in qualità di “expert” al prestigioso programma di “idea validation Human Knowledge Lab” dove verranno affrontate ancora più in dettaglio le sfide legate alle tematiche di decarbonizzazione, cambiamento climatico ed economia circolare.

“Siamo molto contenti di poter partecipare a questo progetto", spiega Mattia Voltaggio, Head of Eni Joule, "perché è in linea con l’approccio di Eni alla transizione energetica che fa leva sull’utilizzo delle tecnologie innovative per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Joule metterà a disposizione di ITA i propri percorsi di formazione imprenditoriale presso l’area dell’ex gazometro di Roma Ostiense che stiamo trasformando in un distretto aperto di innovazione”.

Francesco Presicce, Chief Technology Officer di ITA Airways, ha dichiarato: “l’innovazione è il driver fondamentale delle sfide che le aziende devono affrontare. Questo progetto, unico nel suo genere, è rivolto alle persone della nostra azienda. L’innovazione è soprattutto un elemento culturale ed è per questo che ITA Airways si concentra sulle risorse umane. Sostenibilità e Innovazione sono punti fondamentali del nostro piano e con questa partnership continuiamo nel percorso di decarbonizzazione.”