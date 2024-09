Eni e SOCAR: siglati tre protocolli d'intesa per rafforzare la sicurezza energetica

Eni e SOCAR firmano tre protocolli d’intesa per rafforzare la sicurezza energetica e promuovere la decarbonizzazione

In occasione della visita del presidente della Repubblica dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, Eni e la società energetica statale azera SOCAR hanno siglato tre importanti Protocolli di Intesa. Gli accordi riguardano la sicurezza energetica, la riduzione delle emissioni di gas serra e lo sviluppo della filiera dei biocarburanti, rafforzando così la cooperazione tra le due realtà in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP29, che si terrà in Azerbaijan nel novembre 2024.

Il primo protocollo mira a potenziare la collaborazione tra Eni e SOCAR nei settori dell’esplorazione e della produzione di idrocarburi, oltre che nelle infrastrutture di trasporto del gas, sia a livello nazionale che internazionale. Questo accordo è strategico per garantire la sicurezza energetica dell’Europa, con particolare attenzione all’Italia, in un momento cruciale per il mercato globale dell’energia.

Un secondo accordo è stato firmato per cooperare nella riduzione delle emissioni di gas serra e per l’efficientamento energetico in Azerbaijan. Le due società valuteranno soluzioni tecnologiche avanzate per la cattura e il trasporto di CO2, oltre a esplorare opportunità di sviluppo di energia rinnovabile. Infine, un terzo protocollo è stato siglato per esplorare potenziali progetti di cooperazione nella produzione di biocarburanti, con particolare interesse per l’area caucasica e l'Azerbaijan. Questo include lo sviluppo di colture energetiche su terreni degradati e la possibile conversione di raffinerie tradizionali in bioraffinerie, sfruttando l’esperienza e le tecnologie di Eni ed Enilive.

Gli accordi sono in linea con la strategia di Eni per la decarbonizzazione e l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, rafforzando al contempo la sicurezza e la competitività dell'approvvigionamento energetico italiano ed europeo.