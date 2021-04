Eni e FNM, insieme per la decarbonizzazione dei trasporti in Lombardia

Eni e FNM collaborano per accelerare la transizione energetica nel settore dei trasporti in Lombardia

Avviata oggi, grazie alla firma di una Lettera di Intenti, la collaborazione strategica fra FNM, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile della Lombardia, ed Eni. La collaborazione, a conferma dell’impegno condiviso delle due società verso la decarbonizzazione, ha l’obiettivo finale di velocizzare i processi di transizione a nuove fonti di energia sul territorio lombardo.

Il documento, sottoscritto dal Presidente di FNM, Andrea Gibelli, e dal Direttore Generale Energy Evolution, Giuseppe Ricci, prevede la definizione di possibili collaborazioni e iniziative come l’introduzione di carburanti e vettori energetici in grado di ridurre le emissioni dei motori termici dei mezzi di trasporto, l’introduzione di modelli di cattura, stoccaggio o utilizzo della CO2 generata nei processi di produzione dell’idrogeno da destinare ai mezzi di trasporto e l’installazione di punti di distribuzione dell’idrogeno per la mobilità privata su strada.

La collaborazione si inserisce nel contesto del progetto H2iseO di FNM e Trenord, società partecipata da FNM, che punta a trasformare l’area del Sebino e della Valcamonica nella prima "Hydrogen Valley" italiana. Un progetto finalizzato alla valutazione e all’implementazione di iniziative utili al raggiungimento, nel breve e lungo termine, dei target di decarbonizzazione del settore dei trasporti fissati dalla strategia europea e dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima italiano.

“L’intesa con Eni si inserisce a pieno titolo nel percorso verso una mobilità a zero impatto ambientale promosso da FNM”, ha commentato il Presidente di FNM Andrea Gibelli. “La nuova mission del Gruppo, sancita dalle linee guida del Piano strategico 2021-2025, ci vede impegnati nello sviluppare una piattaforma integrata di servizi di mobilità, costruita secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica. In questo contesto, un ruolo importante è ricoperto dal progetto H2iseO, che ha una forte carica innovativa e attorno al quale FNM sta costruendo una rete di collaborazioni molto importante”.

Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni, ha poi dichiarato: “La collaborazione con FNM costituisce un importante passo nel percorso di decarbonizzazione del trasporto in Lombardia. Eni, facendo leva sul proprio know-how e sulla gamma di tecnologie e prodotti energetici sviluppati con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, supporterà FNM in questo ambizioso programma, contribuendo al raggiungimento dei target di decarbonizzazione del settore. Questo accordo dimostra l’importanza di adottare un approccio sinergico che promuova la collaborazione tra diversi attori del settore e l’utilizzo di prodotti energetici decarbonizzati per lo sviluppo di una mobilità sostenibile”.