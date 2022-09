Eni, inaugurata nuova flotta di city car elettriche XEV YOYO a Bologna

Eni, al via le nuove city car elettriche XEV YOYO con battery swapping nella città di Bologna

Eni amplia la sua flotta di Enjoy a Bologna introducendo le city car XEV YOYO con battery swapping. La novità è stata presentata oggi a Palazzo Gnudi, nell’ambito dell’edizione bolognese della Settimana europea della mobilità, alla presenza di Valentina Orioli, Assessora alla Nuova mobilità del Comune di Bologna, intervenuta insieme a Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni. A Bologna, tramite l’app Enjoy, da oggi sarà dunque possibile noleggiare una delle 50 XEV YOYO dal colore verde lime che si uniscono alla flotta già disponibile in città, composta da 155 veicoli tra auto e cargo.

Grazie all’accordo tra Eni e XEV, casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, i vantaggi della mobilità elettrica sulla vita urbana si uniscono alla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno dell’area di copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Inoltre, del rifornimento si occupa Enjoy: le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà perché sono sempre disponibili con una ricarica della batteria superiore al 30%.

“Eni è lieta che il Comune di Bologna abbia accolto con entusiasmo il nuovo car sharing elettrico Enjoy, che nei mesi scorsi è stato avviato a Torino e che presto sarà esteso alle altre città in cui il servizio è presente: Firenze, Milano e Roma”, ha dichiarato Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di Eni. “Siamo inoltre felici che la presentazione si sia svolta nel contesto della Settimana europea della mobilità, il cui tema 2022 è Better Connections: creare connessioni migliori tra i cittadini e tra i diversi soggetti della mobilità urbana è anche l’intento del car sharing. Da oggi Enjoy contribuisce a un’ulteriore evoluzione degli spostamenti in città perché mette a disposizione dei bolognesi auto che si possono utilizzare solo per il tempo e il tragitto necessario, a zero emissioni di CO2 su strada, e molto maneggevoli".

"Il nuovo servizio di car sharing elettrico", aggiunge Ricci, "arricchisce l’offerta Eni di prodotti sostenibili e quella delle sue stazioni di servizio, dove viene effettuato il cambio delle batterie delle nuove Enjoy. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel nostro percorso verso l’obiettivo, entro il 2050, della totale decarbonizzazione non solo dei nostri processi ma anche dei prodotti per i nostri clienti”.

Dal suo arrivo a Bologna nel 2018, con oltre 340.000 noleggi realizzati in città, Enjoy ha reso il car sharing una popolare soluzione di mobilità alternativa all’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sulla decongestione del traffico e sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Bologna consente vantaggi come il parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, e l’accesso gratuito alle principali ZTL della città. In Italia, Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e circa 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è presente anche nelle città di Torino, Firenze, Milano e Roma; a Firenze, Milano e Roma il car sharing elettrico con le city car XEV YOYO verrà introdotto nei prossimi mesi.