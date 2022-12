Eprcomunicazione, debutta in Borsa la seconda B Corp italiana

Eprcomunicazione approda a Piazza Affari nel mercato Euronext Growth Milan come seconda B Corp italiana

Debutto a Piazza Affari positivo oggi per Eprcomunicazione,

agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche guidata da Camillo Ricci. Dopo l'ammissione in data 12 dicembre da Borsa Italiana, su Euronext Growth Milan (con codice EPRB), il mercato dedicato alle piccole e medie imprese, e dopo aver concluso con successo il collocamento indirizzato ad investitori qualificati italiani e esteri, Eprcomunicazione è stata accolta il qualità di ventiquattresima società ad arrivare su mercati di Borsa Italiana da inizio anno e ventesima su Euronext Growth Milan.

La cerimonia di rito, sugellata dal suono della campana, accoglie Eprcomunicazione che approda così in Piazza Affari in qualità di B Corp e PMI innovativa nel mondo della comunicazione e delle pubbliche relazioni, focalizzata sulla tematiche della sostenibilità e dell'innovazione. Grazie inoltre alla recente acquisizione di Justbit, specializzata in soluzioni digitali, il Gruppo potrà rafforzare il proprio posizionamento nonchè l'offerta dei propri servizi che si integra e si amplia facendo del Gruppo l'interlocutore ideale capace di rispondere a tutto tondo alle variegate esigenze dei clienti.

“Avevamo una idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente l’approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digital”, commenta Camillo Ricci, CEO di eprcomunicazione. “Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionale”.

"Oggi", prosegue Ricci, "alla responsabilità che abbiamo assunto nei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria. A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della caratura e del prestigio di Gianni Letta; il fatto che abbia accettato la nostra propostaci onora e ci carica di ulteriore responsabilità”.

Il prezzo del collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato in Euro 3,75 per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa Euro 10.512.187,50 milioni.

Le parole di Camillo Ricci, CEO di Eprcomunicazione ad affaritaliani.it

A margine della cerimonia abbiamo chiesto a Camillo Ricci, CEO di Eprcomunicazione di commentare questo importante traguardo: "È motivo di grande soddisfazione. Ci abbiamo lavorato per un anno e i nostri sforzi sono stati ripagati. Per una pmi non è un percorso semplice, ti obbliga a ripensare la struttura organizzativa, il management, a sottoporsi a una serie di dinamiche prima inesplorate: però, rispetto a un anno fa, credo che Eprcomunicazione sia più forte, più strutturata e consapevole anche dei propri mezzi. Ora abbiamo un progetto ambizioso di crescita e di rafforzamento del manaement includento nuovo personale di alto livello, che serve per rendere possibile il processo. Credo che le condizioni ci siano, abbiamo fatto un Piano Industriale ambizioso che punta a mixare in maniera adeguata la competenza e la vocazione umanistica tipica delle relazioni pubbliche con quella scientifica e digitale e l'obiettivo è garantire ai clienti un'interlocuzione unica per offrire una strategia di comunicazione realmente integrata".

Un risultato tangibile per eprcomunicazione che si inserisce su Euronext Growth Milan come seconda B Corp italiana. Camillo Ricci commenta così il risultato: "Diventare B Corp è stato difficilissimo perchè c'è un processo da seguire, diventando dapprima Società Benefit, per poi dimostrare a un interlocutore internazionale molto rigoroso il fatto che non siamo soltatnto formalmente una Società Benefit ma stiamo operando anche per il bene comune. Credo che solo l'aver conseguito la certificazione B Corp sia stato un grande successo e adesso, portando il movimento B Corp all'interno della Borsa Italiana, ancora di più. Infine, altro motivo di soddisfazione, è che in tutto il mondo le società B Corp quotate sono solo trentadue e noi siamo la trentaduesima: un grande risultato".