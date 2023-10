Epson Italia: Alberto Raviolo è il nuovo Country Manager

Epson Italia annuncia la nomina di Alberto Raviolo come nuovo Country Manager

Alberto Raviolo è stato nominato Country Manager di Epson Italia. L'annuncio è stato dato oggi da Yoshiro Nagafusa, Presidente di Epson Europe, e Massimo Pizzocri, Amministratore Delegato di Epson Italia. L'incarico sarà effettivo dal 1° novembre. Alberto Raviolo, già direttore della Business Unit Consumer & Channel per l'Europa, nella nuova posizione porterà avanti lo sviluppo e l'esecuzione del piano strategico dell'azienda italiana, in linea con gli obiettivi di crescita della casa madre.

"Il ruolo del Country Manager", ha dichiarato Massimo Pizzocri, "è strategico e presuppone la capacità di ascoltare, analizzare e soprattutto guidare le azioni necessarie all'impresa per affrontare le sfide future nei mercati, che oggi sono in continuo cambiamento. Alberto è la persona giusta per proseguire nella crescita impostata da Epson Italia. E' un collega che ha costruito la propria carriera all'interno di Epson, prima in Italia e poi in Europa. E' conosciuto e stimato anche a livello internazionale per il contributo concreto che in questi anni ha saputo dare al business e all'organizzazione".

"Sono orgoglioso", ha commentato Alberto Raviolo, "della fiducia che viene riposta in me e so di poter contare sulla straordinaria professionalità, il forte spirito di squadra, la dedizione e la focalizzazione sugli obiettivi dei colleghi che mi aiuteranno a far crescere Epson, continuando a innovare. È vero, i mercati sono in continuo movimento, ma la nostra azienda ha tecnologie proprietarie e prodotti unici per vincere le sfide che abbiamo davanti. E forse la più grande di tutte è continuare a migliorare la sostenibilità del nostro business".

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, dopo una prima esperienza nel marketing di Black & Decker, Alberto Raviolo entra in Epson Italia nel 1997 come Product Manager dei Prodotti Consumer. La sua carriera si sviluppa dapprima in Italia, nell'area Vendite come Corporate Business Manager e in seguito nel marketing fino ad assumere il ruolo di Direttore Marketing. Nel 2010 viene promosso Head of Channel Development di Epson Europe e da quel momento occupa posizioni di responsabilità crescenti nella struttura europea fino a diventare Director della Business Unit Consumer & Channel per l'area Europa.