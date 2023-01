Epson, Usain Bolt protagonista del nuovo spot pubblicitario

Epson lancia il nuovo spot pubblicitario "Just relax" con Usain Bolt

Al via la campagna "Just relax" di Epson, comunicazione che promuove le stampanti e i multifunzione EcoTank, evidenziando il basso costo pagina e il rispetto per l'ambiente. La creatività è stata ideata e realizzata dall'agenzia Citizen Films, mentre la produzione è stata affidata alla Walters Production e la pianificazione media a Total Media, agenzie localizzate in Uk.

La campagna televisiva, in onda su alcune delle maggiori reti nazionali tradizionali e on demand, si sviluppa con tre spot in cui il velocista giamaicano Usain Bolt, pluricampione olimpico e recordman mondiale, da due anni brand ambassador di Epson, è protagonista.

"Con questa campagna TV e affissione intendiamo fare ulteriormente crescere la notorietà del marchio Epson e, in particolare, quella della linea di stampanti EcoTank verso un pubblico costituito principalmente da famiglie con figli in età scolare e da chi lavora da casa, oltre che da coloro che più in generale hanno l'esigenza di stampare a casa. Per farlo ci siamo affidati alla simpatia di un grande campione, che accorre in aiuto delle persone rimaste senza inchiostro nel momento meno opportuno: la stampa dei compiti prima di andare a scuola, o di documenti di viaggio prima di partire per un bel viaggio, o di un report di vendita da consegnare al capo. Siamo convinti che questa campagna, con la sua freschezza, leggerezza e un pizzico di humor, ci consentirà di aumentare la riconoscibilità e familiarità delle nostre stampanti Epson EcoTank", ha dichiarato Silvia Macchi, Marketing Manager di Epson Italia.

Come scrive Engage, in Italia la pianificazione della campagna prevede in gennaio circa 6.000 passaggi sulle reti Mediaset, Rai, Sky, Discovery e La7/7d con spot da 15" e 20", mentre in febbraio la messa in onda si sposta su Mediaset Infinity e RaiPlay per raggiungere il pubblico che fruisce i programmi televisivi tramite dispositivi connessi a Internet.

Fino a fine gennaio a Milano, Roma e Napoli è in atto una campagna di affissioni nei punti strategici delle città, fermate dei mezzi pubblici e maxi led wall, che opera in sinergia con la campagna tv e con il resto delle iniziative di marketing messe in campo.

La campagna pubblicitaria si inserisce infatti in una più ampia campagna di comunicazione che include il digitale, con presenza anche sui principali canali social, e una serie di iniziative in collaborazione con i partner del settore retail e rivendita, con la presenza di materiale promozionale su oltre 500 punti vendita.