ESI, Daniel Cervini entra a far parte della società come COO

ESI, Daniel Cervini nominato Chief Operating Officer della società

ESI, società italiana leader nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC contractor e System Integrator sia a livello locale che internazionale (quotata su Euronext Growth Milano) rende noto che Daniel Cervini è entrato a far parte della squadra di ESI con la qualifica di Chief Operating Officer (COO).

“Sono davvero lieto di entrare a far parte di ESI. La mia visione del lavoro mi ha sempre legato ad aziende che vogliono mantenere il pianeta un luogo sano e pulito per le generazioni future, e sono orgoglioso di entrare a far parte di un'azienda che sta contribuendo alla transizione energetica globale e alla crisi energetica”, afferma Daniel Cervini. “Creare valore per gli azionisti e garantire la sostenibilità finanziaria con fonti di energia pulita sono obiettivi molto importanti da raggiungere in un mercato dei capitali sempre più sfidante. In ESI S.p.A. possiamo farlo con un costo dell'energia competitivo sia per i nuovi impianti sia potenziando quelli già attivi. Come System Integrator, ESI è in grado di far fronte alla rapida diffusione delle fonti rinnovabili che richiede sempre maggiore copertura dagli squilibri di rete”.

Felice Egidi, Presidente di ESI dichiara: “Daniel è entrato a far parte del nostro team apportando ulteriori competenze ed innovazione, con la sua preziosa esperienza internazionale maturata in primarie compagnie leader di settore. Sono lieto di dare un caloroso saluto benvenuto a Daniel in ESI.”

Riguardo Daniel Cervini

Daniel Cervini è nato a New York (USA) nel 1977. Laureato con lode in Ingegneria Elettrica in Italia, è iscritto all'albo degli ingegneri dal 2010. Nel 2019, Daniel ha conseguito la certificazione in Leading With Finance presso la Harvard Business School. Attivo nel settore delle rinnovabili da oltre 14 anni, Daniel vanta una vasta esperienza presso VESTAS nel settore dell'energia eolica OnShore e nell'emergente offshore. In qualità di Coordinatore Commerciale in VESTAS, Daniel ha ottenuto oltre 1GW di ordini per apparecchiature e servizi correlati, aiutando Vestas a diventare leader di mercato in Italia con una quota pari al 45% della capacità installata fino ad oggi. Daniel ha collaborato con i maggiori player nazionali ed internazionali del settore, ha gestito efficacemente lo sviluppo commerciale con soluzioni e proposte per massimizzare il valore ed il costo dell'energia. Fino al 2009, prima di entrare in VESTAS, Daniel ha acquisito una preziosa esperienza internazionale nel settore dell'automazione. In qualità di Application Engineer presso Schneider Electric Italia S.p.A., Daniel ha collaborato con i principali OEM del settore per la progettazione e lo sviluppo di tecnologie brushless con strategie di controllo del moto