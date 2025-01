Expo 2025 Osaka: la Confederazione AEPI racconta la sfide del Made In Italy

Confederazione AEPI, l'Italia si prepara all'Expo 2025 di Osaka: sfide e opportunità

Si è tenuto oggi l'evento organizzato dalla Confederazione AEPI dedicato all'Expo 2025 di Osaka. Obiettivo della giornata, raccontare le opportunità che questa sfida rappresenta per le imprese italiane. L'incontro ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e imprenditori, offrendo uno spazio di confronto per discutere di come l'Italia possa sfruttare al meglio questa vetrina globale e valorizzare non solo la sua cultura, ma anche imprese e soluzioni tecnologiche Made in Italy, mostrando le sue potenzialità come partner innovativo e competitivo.

Ad intervenire nel corso dell'evento - inaugurato da Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina, e da Marco Delogu, Presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo - tra gli altri, il padrone di casa Mino Dinoi, Presidente della Confederazione AEPI; Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka; Francesca Alicata, Chief External Relations di SIMEST; Fabiana Romano, Amministratore Unico di The Unique Group. A chiudere i lavori, anche i saluti del Primo Segretario dell'Ambasciata del Giappone in Italia, Satoko Koike.

"Ad essere presenti oggi sono molti dei partner con cui abbiamo costruito la rete che ci aiuterà a portare l'Italia in Giappone", ha affermato Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka. "Questi contesti sono molto competitivi: noi rappresentiamo un punto di incontro. Le 18 regioni che verranno hanno il compito di caratterizzare l'Italia come un paese che col Giappone ha, da sempre, un rapporto alla pari. Siamo conosciuti per i nostri territori e per la cultura, ma la sfida è essere riconosciuti anche come partner tecnologici".

Mino Dinoi, Presidente AEPI, ha dichiarato: "Con noi porteremo all'Expo 15 aziende, che rappresentino il mercato asiatico ma anche il Sistema Italia. La consapevolezza è che non si deve 'solo' partecipare all'Expo, o creare un grande Padiglione Italia. L'obiettivo deve essere posizionare il Made in Italy nel mercato asiatico. Questa è la scommessa di AEPI, ma dovrebbe essere anche la scommessa di un Paese che crede in se stesso".

Come ha spiegato Domenico Mauriello, Segretario Generale di ASSOCAMERESTERO, la sfida in Giappone sarà vinta se, una volta che si spegneranno le luci, l'Italia resterà sul territorio come presidio per le mPMI che vogliono sbarcare in un mercato in cui sicuramente sono apprezzate ma che resta, per loro, difficile da raggiungere. Il compito del Sistema deve essere quello di costruire un approdo saldo e sicuro per le mPMI, parte fondamentale e maggioritaria del nostro tessuto industriale.

L'intervista di Affaritaliani a Mino Dino, Presidente Confederazione AEPI

"Oggi iniziamo un percorso di raggruppamento di 15 aziende che saranno presenti dal 28 di agosto al 3 settembre nel Padiglione Italia a Osaka 2025", ha dichiarato a margine dell'evento Mino Dino, Presidente Confederazione AEPI. "È un'opportunità per promuovere 15 aziende del Made in Italy intersettoriali, all'interno di un momento di confronto e di crescita. Con il Commissario Vattani, abbiamo creato un'alleanza funzionale alla valorizzazione del Made in Italy in un contesto internazionale. Un evento come questo rappresenta quel gioco di squadra che per le nostre imprese è fondamentale, soprattutto per la sfida vera: quella del giorno dopo, del posizionamento delle imprese del Made in Italy nel mercato asiatico".

Le dichiarazioni di Paolo Capone, Segretario Generale UGL, ad Affaritaliani

"La presentazione di Expo 2025 di Osaka è l'occasione per riflettere insieme ad AEPI sul ruolo delle mPMI: sulle capacità produttive che hanno, sugli sviluppi che possono avere, su quanto incidono sulla crescita del Paese nel suo complesso. Sulla base di questa riflessione, l'UGL, che rappresenta i lavoratori che in queste mPMI ci lavorano, ha l'opportunità di dire la sua in termini di conoscenza, di competenze e di valorizzazione del ruolo di queste imprese, che sono capaci di innovare rispettando la tradizione, producendo economia positiva", ha commentato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, ad Affaritaliani.

Il commento di Fabiana Romano, Amministratore Unico The Unique Group, ad Affaritaliani

A commentare l'importanza della giornata dedicata alla sfida di Osaka anche Fabiana Romano, Amministratore Unico di The Unique Group, la casa editrice della rivista The Unique, l'unica al mondo ad occuparsi in modo esclusivo di Made in Italy. "La partnership con AEPI nasce dal comune intento di accompagnare PMI nella loro internazionalizzazione. Noi crediamo moltissimo nel valore del Made in Italy. Quest'anno siamo diventati la quarta potenza esportatrice al mondo: riteniamo che ci sia la necessità che le imprese del Made in Italy vengano accompagnate e supportate per raccontare all'estero le proprie storie", ha affermato Romano.

Le parole di Enzo Bianco, Presidente Nazionale ANCI, ad Affaritaliani

"Expo 2025 è un'occasione da non sottovalutare, da preparare in modo adeguato. In questi anni, l'Associazione dei Comuni Italiani - dal più piccolo al più grande - ha avuto modo di stabilire un rapporto di collaborazione con AEPI, con particolare attenzione alle imprese che stanno nel mondo innovativo. Questo rapporto lo vogliamo coltivare e rafforzare anche in vista di Osaka, dove vogliamo che l'Italia emerga", ha concluso Enzo Bianco, Presidente Nazionale ANCI.