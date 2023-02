Fastweb, clienti e ricavi in crescita per il 38° trimestre consecutivo

Fastweb, risultati 2022 da record: clienti, ricavi e margini continuano la loro crescita

Fastweb mette a segno il trentottesimo trimestre consecutivo di crescita, con performance positive in termini di clienti, ricavi e margini. Un risultato che premia l’evoluzione di Fastweb e l’ambiziosa missione di “TU SEI FUTURO”, la visione strategica basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul costante impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Negli ultimi dodici mesi la società ha acquisito 700.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale, pari ad un incremento del 12,7% del totale della base clienti rispetto al 31 dicembre 2021. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 3% a 3,14 milioni di clienti.

Al 31 dicembre 2022 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 2.482 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’anno scorso. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, prosegue la crescita anche dei margini, con l'EBITDA complessivo che raggiunge quota 854 milioni di euro, in aumento del 3% rispetto al 2021 mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 797 milioni di euro, in crescita del 3%. Andamento positivo anche della generazione di cassa. A fine 2022 il FCF Proxy (calcolato come EBITDAaL – Capex) si attesta a 181 milioni di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2021.

Con 2.313.000 clienti che al 31 dicembre 2022 hanno attivato un servizio di connettività a banda ultralarga (+3% rispetto a dicembre 2021) Fastweb conferma le proprie ottime performance in termini di penetrazione dei servizi di accesso ad Internet veloce. Circa l’86% dei clienti (+4p.p. rispetto all’anno precedente) usufruisce di una connessione con performance fino a 1 Gigabit e oltre 350.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.

Anche il segmento mobile registra un deciso aumento con 3.087.000 SIM attive, in crescita del 25% rispetto al 2021. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2022 si attesta al 41% (+3 p.p. rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb.

Significativa la performance della divisione Wholesale che conferma la fornitura di servizi di connettività all’ingrosso sulla propria rete come uno dei punti di forza della strategia di Fastweb. I ricavi, pari a 322 milioni, segnano una crescita del +19% rispetto al 2021 e in dodici mesi il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali balza a 458.000, segnando aumento di ben il 50% rispetto all’anno precedente del numero di clienti di altri operatori collegati attraverso servizi di rete Fastweb.

In costante progressione anche la Business Unit Enterprise, che registra a fine 2022 ricavi pari a 1.015 milioni di euro (+4% rispetto al 2021) grazie all'ampio portafoglio di servizi che affianca alla connettività i principali servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi il Cloud Computing e la sicurezza informatica, il servizio mobile 5G, che hanno fatto di Fastweb un partner di riferimento per il mercato. Il posizionamento di Fastweb nel segmento Enterprise si consolida dunque con una quota di mercato di oltre il 34%. In rapida crescita i servizi di cybersecurity, con 7Layers, società specializzata del gruppo, che ha indirizzato con successo i segmenti chiave del mercato Enterprise, registrando un significativo incremento di ricavi rispetto ai 12 mesi precedenti, aggiungendo nuovi servizi al proprio portafoglio e aumentando del 170% il proprio organico di professionisti.

Anche per il 2022 Fastweb conferma il proprio primato negli investimenti che si attestano a 616 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente allo sviluppo di reti ultra-performanti per la digitalizzazione del Paese e di tecnologie e servizi avanzati per il Cloud, la Cybersecurity e il 5G con l’obiettivo di proseguire nel processo di trasformazione in OTT infrastrutturato. Al 31 dicembre la rete mobile 5G copre il 67% (+ 25 p.p. rispetto alla fine del 2021) del territorio nazionale mentre la copertura tramite rete 5G FWA raggiunge 4,5 milioni di abitazioni. La rete fissa di Fastweb ha una copertura UBB dell’89% del territorio italiano e raggiunge oggi un totale di 26 milioni di abitazioni e imprese, di cui 8,3 milioni con infrastruttura proprietaria.

Risultati in ambito ESG: superati tutti gli obiettivi 2022 della Società Benefit

Nell’ultimo anno, Fastweb ha rafforzato il presidio dei temi di Governance con il passaggio a società Benefit e il superamento di tutti i relativi obiettivi fissati a inizio anno. La società prosegue il suo percorso nella realizzazione di “TU SEI FUTURO”, la visione strategica che mette al centro le persone affinché possano essere parte di un futuro più connesso, inclusivo ed ecosostenibile. Grazie all’attenzione rivolta ai temi ambientali, anche nel 2022 Fastweb è entrata nella classifica Europe’s Climate Leaders 2022 del Financial Times collocandosi tra le prime venti aziende europee per percentuale di riduzione delle emissioni rispetto al fatturato per gli anni 2015-2020 e, inoltre, ha ottenuto il rating di sostenibilità atteso di lungo periodo “EE+” da parte di Standard Ethics, due riconoscimenti che premiamo il percorso intrapreso da Fastweb verso l’obiettivo di diventare Carbon Neutral entro il 2025.

Infine, Fastweb conferma il proprio impegno nella diffusione delle competenze digitali, attraverso i corsi gratuiti della Fastweb Digital Academy che nel 2022 ha registrato circa 52mila partecipanti e l’apertura al pubblico di STEP FuturAbility District, lo spazio progettato all’interno della sede di Milano per dare a tutti l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto. Per il secondo anno consecutivo Fastweb è anche Great Place To Work®.