Federacciai, Antonio Gozzi designato nuovo presidente

Federacciai, Gozzi è dal 1955 presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding

Antonio Gozzi verso la presidenza di Federacciai. Il consiglio direttivo ha designato il presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding come prossimo presidente della Federazione per il biennio 2022 - 2024. La nomina di Gozzi sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli imprenditori siderurgici che si terrà il prossimo mese di giugno.

Antonio Gozzi, nato a Chiavari (Genova) nel 1954, dal 1995 è presidente e amministratore delegato di Duferco Italia Holding, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, l'energia, l'engineering, la logistica e lo shipping. Da tempo esponente di riferimento del mondo dell'acciaio e delle attività ad esso collegate, è stato protagonista della trasformazione del Gruppo Duferco.

Presidente di Interconnector Energy Italia e rappresentante dei settori hard to abate di Confindustria, Gozzi lavora da mesi sui dossier della transizione energetica e dell'impatto che questa ha su interi settori strategici dell'industria italiana. È stato già presidente di Federacciai dal 2012 al 2018 e attualmente ricopriva il ruolo di vicepresidente. Ha collaborato a lungo con l'Università di Genova come professore associato, su temi riguardanti l'industria, l'energia e lo shipping. Grande appassionato di calcio, Antonio Gozzi è inoltre dal 2007 il presidente della Virtus Entella, società calcistica di Chiavari (Genova) che milita nel campionato italiano di serie C.