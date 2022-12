FiberCop e ISILINE, firmato accordo di co-investimento sulla fibra

FiberCop e ISILINE, siglato accordo per la realizzazione della rete di accesso in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH)

Firmato nuovo accordo di co-investimento tra FiberCop,

operatore di infrastrutture del Gruppo TIM, e ISILINE. L'obiettivo finale della collaborazione è la realizzazione della rete di accesso in fibra ottica Fiber-to-the-Home (FTTH) nella provincia di Cuneo. In base agli accordi presi, ISILINE integrerà la propria rete in fibra ottica con la rete di accesso di FiberCop, così da sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH), con collegamenti in fibra ottica fino alle abitazioni. Nello specifico, la nuova rete raggiungerà le città di Borgo San Dalmazzo, Busca, Boves, Cavallermaggiore, Cervasca e Beinette.

L’adesione di ISILINE all’offerta di co-investimento rientra nel piano di investimenti FiberCop, che assicurerà la copertura FTTH ad oltre il 60% delle unità immobiliari del Paese. L’intesa raggiunta conferma l’efficacia del modello del co-investimento che consente a tutti gli operatori interessati di partecipare allo sviluppo della fibra ottica in Italia.

Inoltre, accelera il superamento del digital divide sul territorio nazionale e permette a famiglie e imprese di scegliere connessioni ultra-broadband con velocità superiori a 1 Gigabit al secondo, garantendo così le migliori prestazioni oggi tecnologicamente disponibili.