Fideuram Direct, parte il primo servizio di consulenza finanziaria digitale

Fideuram Direct, Intesa Sanpaolo: la piattaforma digitale di investimenti si potenzia con Direct Advisory, il nuovo servizio di consulenza a distanza

Fideuram Direct, la piattaforma digitale per i risparmiatori e i trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari, si potenzia con Direct Advisory, il nuovo servizio di consulenza a distanza per gestire gli investimenti, che si avvale di un team di Direct Banker. La presentazione dell’iniziativa si è svolta presso la “Scheggia di Vetro”: il grattacielo di Porta Nuova, quartiere dell’innovazione milanese, che ospita Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking e altre Divisioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nell’aprire i lavori, Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Il riposizionamento strategico del nostro Gruppo, quasi dieci anni fa, verso le attività di private banking, asset management ed insurance, ha contribuito in modo decisivo a portarci ai vertici in Europa per solidità, efficienza e redditività. L’ultimo Piano di Impresa ha avviato numerosi cantieri per l’innovazione: in un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti. Digitale e Intelligenza Artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza e costituiscono elementi destinati a costruire il futuro del nostro settore,e non solo, a livello globale”.

Luca Bortolan, Responsabile Banca Diretta di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, ha illustrato le peculiarità del nuovo modello di consulenza, adatto ad una nuova generazione di risparmiatori che predilige un approccio alla pianificazione finanziaria innovativo.