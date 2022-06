Fidia Farmaceutici: nel 21 una crescita a doppia cifra

Bilancio: + 16% rispetto al 2020

Fidia Farmaceutici cresce a due cifre e registra un fatturato consolidato di 371, 2 mln di euro. A sostenere la crescita è stata la solida performance del core business del Gruppo, l’acido ialuronico.

L’andamento è stato positivo in tutte le aree geografiche in particolare all’estero dove il Gruppo genera quasi il 50% del fatturato.

L’Ebitda consolidato cresce del 28% rispetto al 2020, raggiungendo quota 75,5milioni di euro, pari al 20,4% dei ricavi d’esercizio.

Gli investimenti in R&D presso i centri di ricerca di Abano Terme (PD) e Noto (SR) sono stati pari al 6% del fatturato. Il numero di brevetti a fine 2021 ammonta a 1.300 (di cui 91 nuove registrazioni) e nel corso dell’anno sono state depositate oltre 40 nuove domande. Cresce anche la popolazione aziendale che raggiunge quota 1381 unità con 158 nuove assunzioni nell’arco dell’anno, prevalentemente in Italia.

Tra le azioni più significative del 2021 spiccano l’acquisizione del portfolio di prodotti antiinfiammatori, il lancio in Italia del prodotto Nodigap® a base di colecalciferolo (vitamina D3) e della linea green di Cartijoint®, integratori alimentari per la salute delle articolazioni e dei tendini.

Fidia conta 4 stabilimenti produttivi, una presenza in più di 100 Paesi e circa 1.400 collaboratori ci si conferma tra le principali aziende chimico-farmaceutiche a capitale interamente italiano.

Nonostante gli strascichi della pandemia, il fatturato consolidato nel 2021 è stato pari a 371,2 milioni di euro, con una crescita del 16,1% rispetto al 2020 trainata dal rafforzamento del business in alcuni paesi chiave, tra cui Stati Uniti (+22%) ed Europa (+44%), ed il consolidamento della posizione in alcune aree terapeutiche, a partire dal core business joint care (prodotti e trattamenti per le patologie osteoarticolari) che registra complessivamente +21% sull’anno precedente.

“Siamo estremamente soddisfatti degli ottimi risultati registrati nel 2021, caratterizzati da una forte crescita organica, da un ulteriore rafforzamento del nostro posizionamento in aree strategiche come quella osteoarticolare e dermatologica e dal completamento di alcune iniziative strategiche – ha osservato Carlo Pizzocaro, AD e Presidente di Fidia Farmaceutici – Nel corso dell’anno, infatti, abbiamo finalizzato l’acquisizione di un portfolio di prodotti antinfiammatori e lanciato a livello nazionale prodotti che stanno ampiamente dimostrando il loro grande potenziale. Abbiamo inoltre proseguito nella nostra strategia di internazionalizzazione rafforzando la nostra presenza in paesi chiave quali Spagna, Francia e Germania ed ampliando la nostra presenza in Nord Africa. Questi risultati ci consentono di guardare con grande ottimismo al futuro e agli obiettivi di crescita che ci siamo posti nel medio termine.”