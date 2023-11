Fincantieri, 4 Weeks 4 Inclusion: presentato un docufilm sulla disabilità

Fincantieri, 4 Weeks 4 Inclusion: promossa l'inclusione in ambito lavorativo con un docufilm sulla disabilità

Oggi, 9 novembre, nella cornice della "4 Weeks 4 Inclusion", la maratona dedicata alla diversità e all'inclusione, Fincantieri ha presentato un docufilm i cui protagonisti sono due dipendenti disabili del gruppo che raccontano la diversità attraverso le loro storie, mettendo a fattor comune sensibilità, visioni e interpretazioni dell’inclusione nella realtà lavorativa e non solo. In questa occasione Luciano Sale, Direttore HR di Fincantieri, ha dichiarato: "Fincantieri crede nella diversità come valore e nella disabilità come risorsa. Per questo, abbiamo messo in campo diverse azioni per favorire l’integrazione e il benessere delle persone, sia all’interno del nostro Gruppo che con i nostri partner".

"Lo testimoniano gli eventi di recruiting dedicati agli studenti con disabilità, in cui abbiamo offerto loro opportunità di crescita professionale e personale. Non solo: abbiamo anche sensibilizzato tutti i nostri dipendenti sul tema, attraverso attività di formazione e comunicazione.Il nostro impegno si riflette nei numeri: la percentuale di dipendenti con disabilità nel Gruppo a livello globale è aumentata costantemente negli ultimi cinque anni, passando dall’1,9% del 2017 al 2,7% del 2022. In Italia, la quota è del 3,5% mentre in Nord America è del 5,9%. La diversità, l’equità e l’inclusione sono principi fondamentali per la nostra visione industriale e sociale", ha continuato Luciano Sale.