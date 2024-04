Fincantieri all’AI Week di Rimini

Fincantieri ha partecipato all’AI Week con un workshop intitolato “Portare il Futuro a Bordo. Come l’AI ha cambiato la comunicazione di Fincantieri”

Si è recentemente conclusa al Palacongressi di Rimini la quinta edizione dell'evento dedicato all’intelligenza artificiale. Durante la settimana, sono intervenuti numerosi ospiti nazionali ed internazionali, tra i quali Abram Maldonado, Open AI Ambassador e Guido Scorza, garante della privacy. Oggetto dell’evento è stato l’intelligenza artificiale e alcune tematiche legate a questo settore, come l’automazione alla sostenibilità, all’editoria, alla comunicazione e alla cybersecurity.

Fincantieri, azienda pubblica italiana operante nel settore della cantieristica navale, ha partecipato all’evento di Rimini con un workshop intitolato “Portare il Futuro a Bordo. Come l’AI ha cambiato la comunicazione di Fincantieri”, in cui ha raccontato le sfide e i rischi che l’Intelligenza Artificiale Generativa pone ad un’azienda e i risultati che, in meno di un anno, ha raggiunto grazie all’adozione di queste nuove tecnologie.

Nel 2023 Fincantieri ha sviluppato due progetti basati sull’AI

Per quanto riguarda l’ambito della Comunicazione, nel 2023 Fincantieri ha sviluppato due progetti basati sull’AI generativa. Il primo di questi progetti, dedicato alla creazione di contenuti testuali e visual, ha permesso a Fincantieri di triplicare, su base annua, le impression e l’engagement dei propri canali social.

Il secondo progetto di Fincantieri, focalizzato sull’automatizzazione del monitoraggio quantitativo e qualitativo focalizzato sull’analisi reputazionale delle fonti online e in anche futuro offline, ha permesso di ottimizzare l'impiego delle risorse, spostandole dall'analisi preliminare verso compiti di maggiore valore.

Nel 2024 l’obiettivo di Fincantieri è quello di provare ad introdurre in azienda le più recenti tecnologie legate all’AI generativa, soprattutto per attività di Comunicazione interna: dal Digital Avatar e i sintetizzatori vocali per abbattere le barriere linguistiche fino agli AI Assistant, strumenti capaci di rendere maggiormente fruibili, in modalità guidata e personalizzata, grandi quantità di informazioni a tutti i dipendenti.

Lorenza Pigozzi sull’importanza dell’AI in Fincantieri

Lorenza Pigozzi, EVP Group Strategic Communication di Fincantieri, ha commentato: "L'intelligenza artificiale è il motore che guida Fincantieri verso l'orizzonte della trasformazione digitale, un alleato imprescindibile nella quotidianità operativa della Direzione Comunicazione che ci permette di affinare la precisione e l'efficacia della nostra narrazione aziendale".

"Ogni iniziativa AI-based è una scommessa sul futuro, un invito al coraggio di innovare, ripensando profondamente i nostri approcci e i processi. Con attitudine pionieristica, affrontiamo complessità di questa nuova era della comunicazione, rivoluzionando i paradigmi con cui Fincantieri plasma il suo viaggio nel digitale", ha concluso Pigozzi.