Fincantieri, aumentato dagli analisti il target price a 10 euro

Fincantieri, raddoppiato il target price a 10 euro: crescita nel settore crocieristico e negli investimenti nella difesa

Il target price di Fincantieri è stato raddoppiato dagli analisti di Intesa Sanpaolo, portandolo da €5,60 a €10,20, e aggiornato il rating da 'hold' a 'buy', riconoscendo un maggiore potenziale della società nei settori crocieristico e navale.

Il titolo del gruppo, guidato dall'Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero, ha registrato una crescita significativa, con un aumento del 20% negli ultimi cinque giorni e oltre il 130% nell'ultimo anno. Secondo il report di Intesa Sanpaolo, il settore delle navi da crociera, fortemente colpito dalla pandemia, sta vivendo una decisa ripresa, con un'accelerazione sia nei volumi che nei prezzi. Questo contesto si rivela particolarmente favorevole per Fincantieri, che può inoltre trarre vantaggio dall'aumento della spesa per la difesa negli Stati Uniti e dalla necessità di rinnovare la flotta navale europea.

Gli esperti della banca sottolineano che Fincantieri è ben posizionata per ridurre il proprio indebitamento e, al tempo stesso, per superare le aspettative in termini di crescita e margini. Le nuove valutazioni risultano in linea con il consenso di mercato e con le previsioni fornite dalla società.

La strategia di Fincantieri continua a concentrarsi sulla crescita nel settore navale e nella difesa, con un focus specifico nel comparto sottomarino , rafforzato dalla recente acquisizione di WASS. Inoltre, gli analisti evidenziano che l'azienda ha ottenuto ordini significativi nel segmento crocieristico, consolidando la propria leadership rispetto ai concorrenti Meyer Werft e Chantiers de l'Atlantique.