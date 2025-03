Fincantieri, Banca Akros alza il target price a 11,50 euro: il titolo continua a crescere

Fincantieri, Banca Akros aumenta il target price a 11,50 euro: il titolo raggiunge nuovi record grazie al settore difesa

Continua la crescita del titolo Fincantieri, che nella giornata odierna ha registrato un rialzo dell'1,02%, toccando il nuovo massimo delle ultime 52 settimane a 11,20 euro. Un risultato che conferma il trend positivo dell'azienda guidata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero, uno dei principali attori europei nel comparto della difesa, un settore sempre più strategico nell'agenda di Bruxelles.

A confermare il buon momento di Fincantieri sono anche gli analisti di Banca Akros, che oggi hanno pubblicato un'analisi sul titolo, alzando il prezzo obiettivo da 9 euro a 11,50 euro. L'analisi rientra all'interno di un report dedicato all'industria italiana della difesa, un comparto in fermento grazie all'incremento degli investimenti europei.

Secondo gli esperti di Banca Akros, Fincantieri si trova in una posizione favorevole per trarre vantaggio dall'aumento del budget europeo destinato alla difesa. Tra i principali asset strategici dell'azienda, vengono citati il programma di fregate Constellation, sviluppato per la nuova Marina statunitense, e la creazione di un polo industriale italiano dedicato alle attività subacquee. Il report evidenzia inoltre che il segmento militare rappresenta circa il 30% del business di Fincantieri, un dato significativo nell'ottica dell'espansione futura del settore.

L'aggiornamento del target price da parte di Banca Akros si aggiunge alle precedenti revisioni al rialzo effettuate nella seconda metà di febbraio da BNP Paribas, Equita e Banca IMI. Il consenso positivo degli analisti rafforza la fiducia degli investitori e conferma le prospettive di crescita del gruppo nel mercato della difesa e della cantieristica navale.