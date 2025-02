Fincantieri, BNP Paribas porta il target price a €10: è il terzo upgrade in una settimana

Fincantieri, dopo Equita e Intesa Sanpaolo anche BNP Paribas alza il target price: portato a €10

Dopo Equita lo scorso 14 febbraio e Intesa Sanpaolo il 19 febbraio, è arrivato oggi il report BNP Paribas che premia il titolo Fincantieri, portando il target price a 10€ (da €6,10). Si tratta del terzo upgrade in sette giorni, che fa salire il target price medio a € 8,12 dal € 6,90 della settimana scorsa. Secondo gli analisti della banca francese il titolo del gruppo guidato dall’AD Pierroberto Folgiero - +28% da inizio 2025 e circa +130% negli ultimi 12 mesi – viene premiato dal mercato per le sue caratteristiche nel settore della difesa, soprattutto alla luce delle ultime discussioni sul tema difesa nell’Unione Europea.

BNP Paribas spiega che i risultati del quarto trimestre di Fincantieri, e quelli per l’anno intero, saranno solidi, prevedendo una crescita per l'ultimo quarter a due cifre e un aumento dell'Ebitda, determinati da un ampio miglioramento in tutte le linee di business.

Con un occhio al futuro, per il 2025 "riteniamo che le aspettative di consenso per una crescita delle vendite headline dell'11% circa e per un'ulteriore espansione dei margini di 110bps circa siano ragionevoli, e siamo in linea con le previsioni di vendita", spiegano gli analisti di BNP Paribas. Inoltre, nel report si legge di un aumento delle stime di BNP Paribas sull'utile operativo 2025-2026 per circa il 6%.