Fincantieri, la dichiarazione dell’AD Folgiero al convegno sull’energia nucleare

Fincantieri, la visione dell’AD Folgiero sul futuro del nucleare navale e terrestre al convegno 'Energia nucleare sostenibile: dialogo con l’industria italiana'

L’energia nucleare sta tornando al centro del dibattito industriale e strategico in Italia. Durante il convegno “Energia nucleare sostenibile: dialogo con l’industria italiana”, organizzato da Confindustria Udine e Newcleo, è emerso il ruolo chiave che questa tecnologia potrebbe giocare non solo a terra, ma anche nel settore navale. Un ambito che vede Fincantieri, il colosso della cantieristica, impegnato in prima linea con progetti innovativi che potrebbero trasformare radicalmente il comparto della difesa e della propulsione marittima.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha ribadito l’impegno della società nel campo dell’energia nucleare navale. "Nella visione di Fincantieri il nucleare navale rappresenta un percorso parallelo al nucleare a terra. Il nostro impegno per il 2025 sarà quello di dare crescente visibilità ai progetti sul nucleare a mare", ha dichiarato Folgiero.

Uno di questi progetti è il programma Minerva, volto a studiare la fattibilità dell’integrazione di reattori nucleari di nuova generazione sulle navi militari. "Il nucleare con reattori più piccoli consente di essere utilizzato non solo su sommergibili e portaerei, ma anche su navi più piccole come incrociatori o, addirittura, fregate", ha spiegato Folgiero, sottolineando come questa innovazione potrebbe rendere Fincantieri un player unico a livello mondiale.

L’approccio dell’azienda mira a rafforzare l’autonomia energetica e operativa delle unità navali, aumentando al contempo l’efficienza e la sostenibilità della propulsione marittima. Con il supporto delle istituzioni e dell’industria, il nucleare navale potrebbe rappresentare una delle grandi sfide tecnologiche dei prossimi anni, posizionando l’Italia all’avanguardia nel settore.