Fincantieri e Leonardo: siglato accordo da €1,5 mld per due 'FREMM EVO'

Fincantieri e Leonardo: firmato contratto da 1,5 miliardi di euro con OCCAR per due 'FREMM EVO' destinate alla Marina Militare Italiana

Nell’ambito del programma pluriennale “FREMM” dedicato al rinnovamento della flotta della Marina Militare con fregate di nuova generazione, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha siglato un contratto del valore di circa 1,5 miliardi di euro con l’Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) per la costruzione di due nuove fregate FREMM in versione “EVOLUTION”, denominate “FREMM EVO”.

Le due nuove unità saranno all’avanguardia sia in termini tecnologici che prestazionali, beneficiando degli sviluppi tecnologici avviati nei recenti programmi della Legge Navale e nel programma di Mid Life Upgrade delle Unità Classe Orizzonte. La Marina Militare avrà così a disposizione fregate che garantiranno elevate prestazioni operative, con tecnologia all’avanguardia e capacità moderne anti-drone, oltre alla gestione di sistemi unmanned nelle tre dimensioni (sopra la superficie, navali e sotto la superficie).

La costruzione delle fregate avverrà presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri, con la prima “FREMM EVO” prevista in consegna nel 2029 e la seconda nel 2030. Le principali innovazioni includeranno un Ship Management System Cyber-resilient, aggiornamenti all’impianto di condizionamento e distribuzione elettrica, e miglioramenti nell’impronta green dell’unità. Il sistema di combattimento sarà potenziato con il moderno Combat Management System SADOC 4 Cyber-resilient e radar Dual Band DBR-X-C a facce fisse, tra le altre tecnologie avanzate.

L’Ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha dichiarato: “L’acquisizione delle due Fregate FREMM di Nuova Generazione (EVO) è parte di un ampio piano di rinnovamento dello Strumento Navale della Marina Militare. L’evoluzione delle FREMM capitalizza un progetto che ha dimostrato la sua efficacia e accettazione internazionale. Le nuove fregate, integrate con tecnologie di ultima generazione, ampliano le capacità difensive e operativi delle navi, rafforzando la sicurezza marittima e il nostro ruolo di protezione delle vie di comunicazione”.

“La firma del contratto per due FREMM EVO è il risultato di una stretta collaborazione tra istituzioni, forze armate e industria privata. Questo traguardo rappresenta un importante passo per l’Industria della Difesa Nazionale e per le imprese coinvolte, come Fincantieri e Leonardo, nonché per le Piccole e Medie Imprese del settore”, ha commentato Giovanni Sorrentino, Amministratore Delegato di Orizzonte Sistemi Navali.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha aggiunto: “Il rilancio di Orizzonte Sistemi Navali dimostra l’impegno a creare un punto di integrazione tra Fincantieri e Leonardo, evidenziando la capacità dell’Italia di sviluppare competenze navali militari di eccellenza. La realizzazione delle nuove FREMM EVO rappresenta un’evoluzione della fregata che ha definito uno standard internazionale negli ultimi 20 anni”.

Lorenzo Mariani, Condirettore Generale di Leonardo, ha concluso: “Le FREMM EVO forniranno alla Marina Militare italiana mezzi navali di ultima generazione con avanzate capacità operative. Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto, che dimostra la sinergia tra pubblico e privato e il nostro impegno per la sicurezza del Paese e l’industria nazionale”.

Nelle prossime settimane, Orizzonte Sistemi Navali concluderà i contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore di circa 690 milioni di euro e circa 415 milioni di euro. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa applicabile e delle procedure vigenti. Orizzonte Sistemi Navali è un’azienda italiana che opera come integratore di sistema a livello Whole Warship, con un’esperienza di oltre 20 anni e competenze nel design e supporto logistico di programmi nazionali e internazionali. È una joint venture tra Fincantieri e Leonardo, i principali gruppi industriali italiani nel settore della Difesa.