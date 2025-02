Fondazione Fincantieri, firmato l’accordo per il Premio di Dottorato in memoria del Generale Claudio Graziano

Fincantieri, siglato l’accordo per il Premio di Dottorato in memoria del generale Graziano: un impulso alla ricerca e alla formazione nel settore della difesa e della sicurezza

Un passo significativo per la valorizzazione della ricerca nel settore della difesa e della sicurezza è stato compiuto con la firma dell’Accordo attuativo per l’istituzione del Premio di Dottorato alla memoria del Generale Claudio Graziano. L’intesa, siglata presso il Centro Alti Studi Difesa (CASD), vede la collaborazione tra la Fondazione Fincantieri e il CASD stesso, con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza accademica e la formazione in ambiti strategici per il Sistema Paese.

Alla cerimonia erano presenti il Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, Presidente del CASD, e Fausto Recchia, Presidente della Fondazione Fincantieri, affiancati dal Presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. L’istituzione del premio rappresenta un tributo alla figura del Generale Graziano, il cui operato ha lasciato un segno indelebile nel mondo della difesa nazionale e internazionale. La sua dedizione, la sua visione strategica e il suo impegno nella formazione e nella divulgazione scientifica costituiscono un’eredità preziosa per le future generazioni di studiosi e professionisti del settore.

Il Premio di Dottorato, finanziato dalla Fondazione Fincantieri per l’anno accademico 2024-2025, sarà assegnato alla miglior tesi del XXXVII ciclo di dottorato in discipline di particolare rilevanza per la sicurezza nazionale e internazionale. Le aree di studio coinvolte includono le Scienze strategiche, gli Studi giuridici per l’innovazione, la Leadership e lo sviluppo organizzativo, nonché la Trasformazione digitale e la cyber security. Settori, questi, di fondamentale importanza per affrontare le sfide del futuro in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

Con questa iniziativa, la Fondazione Fincantieri conferma il proprio impegno nella promozione della cultura, dell’innovazione e dell’inclusione, con un’attenzione particolare alla formazione di nuove figure professionali in ambiti di rilevanza strategica. Oltre a custodire la memoria storica dell’eccellenza italiana nella cantieristica e nella difesa, la Fondazione si pone come promotrice della crescita e dello sviluppo delle competenze necessarie a mantenere il Paese all’avanguardia nel panorama internazionale.

Il CASD, recentemente riconfigurato come Scuola Superiore Universitaria, svolge un ruolo sempre più centrale nella formazione avanzata e nella ricerca accademica. La sua capacità di sviluppare programmi di studio e ricerca di livello nazionale, europeo e internazionale lo rende un punto di riferimento per il consolidamento delle competenze nel settore della sicurezza e della difesa, in piena sintonia con gli obiettivi della Fondazione Fincantieri.

L’Accordo siglato oggi non è solo un omaggio alla memoria del Generale Graziano, ma rappresenta anche un investimento concreto nella costruzione del futuro della difesa e della sicurezza del Paese. La sinergia tra il mondo accademico, le istituzioni e l’industria dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione per affrontare le sfide globali con competenza, innovazione e una visione strategica condivisa.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri ha dichiarato: "Il Generale Claudio Graziano ha rappresentato una figura di riferimento per Fincantieri, per le Istituzioni e per l’industria della difesa, distinguendosi per la sua visione strategica, il suo spirito di servizio e il suo profondo impegno per la sicurezza del Paese e l’innovazione. Questo premio, attraverso il quale Fondazione Fincantieri intende onorarne la memoria e i valori, rappresenta un tributo concreto alla sua eredità e un impegno tangibile nel favorire la crescita di nuove competenze, affinché possano concorrere allo sviluppo e alla competitività del sistema Paese".

Il Generale Mannino nel suo indirizzo di saluto ha voluto evidenziare come “Il protocollo d’intesa che sottoscriviamo oggi rappresenta un omaggio al Generale Graziano, figura di spicco che ha dedicato la propria vita al servizio delle Istituzioni, guadagnandosi un riconoscimento unanime sia a livello nazionale che internazionale per la sua professionalità e il suo contributo al Sistema Paese. Innovatore e promotore del concetto Interforze, il Generale Graziano ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della Difesa Europea. Questo accordo, siglato con la Fondazione Fincantieri, non solo ricorda la sua straordinaria figura, ma ha come obiettivo principale quello di creare un ponte tra il mondo accademico, rappresentato dal CASD, e il settore industriale, gettando le basi per future collaborazioni. Si tratta di un momento significativo e di un primo esempio virtuoso di cooperazione strategica tra le istituzioni e l’industria.”

La proclamazione del vincitore avverrà durante l’evento di commemorazione per la scomparsa del generale Claudio Graziano, prevista per il giorno 17 giugno 2025, giornata del primo anniversario, a seguito della selezione da parte di una commissione di valutazione della migliore tesi presentata dai vari candidati.