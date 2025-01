Fincantieri e Leonardo: completata l’acquisizione del business subacqueo UAS

Fincantieri rileva il business "Underwater Armaments & Systems" di Leonardo, consolidando la collaborazione nel settore della difesa e delle tecnologie subacquee

Fincantieri e Leonardo hanno ufficializzato oggi il closing dell’operazione che segna il passaggio della linea di business "Underwater Armaments & Systems" (UAS) da Leonardo a Fincantieri. La transazione, avviata con un accordo preliminare siglato il 9 maggio 2024, rafforza il posizionamento di entrambe le aziende in ambiti strategici del settore della difesa e delle tecnologie subacquee.

Fincantieri ha acquisito l’intero capitale sociale della società di nuova costituzione WASS Submarine Systems, nella quale è stata conferita la linea di business UAS. Al momento del closing, Fincantieri ha corrisposto a Leonardo 287 milioni di euro, parte fissa di un Enterprise Value complessivo che potrebbe raggiungere un massimo di 415 milioni di euro, includendo una componente variabile legata agli obiettivi di crescita del 2024 e i consueti aggiustamenti di prezzo. I risultati consuntivi del 2024 determineranno l’importo finale della componente variabile.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: "L'acquisizione di WASS Submarine Systems rappresenta per Fincantieri un passo decisivo nel rafforzare la leadership tecnologica nel dominio subacqueo, un settore cruciale per il futuro della sicurezza e della tecnologia marittima. Integrando competenze avanzate nei sistemi acustici e di armamento subacqueo, ampliamo la nostra capacità di sviluppare soluzioni innovative per la difesa navale, garantendo al contempo la protezione delle infrastrutture critiche subacquee, come cavi sottomarini e impianti energetici offshore. Confermiamo pertanto la nostra ambizione di guidare l'evoluzione delle tecnologie navali avanzate, rispondendo alle sfide globali con imprenditorialità e visione strategica".

Per Leonardo, la cessione del business UAS rappresenta un passo significativo nel percorso di ottimizzazione strategica delle sue attività. La linea di business UAS, precedentemente confluita in Leonardo nel 2016, comprende la progettazione e la produzione di siluri, contromisure e sonar, con una partecipazione al 50% nella joint venture EuroTorp, specializzata nel siluro leggero MU90. Nel 2023, UAS ha generato ricavi per 160 milioni di euro e un EBITDA di 34 milioni di euro.

Leonardo è stata affiancata nell’operazione da Rothschild & Co. come advisor finanziario e dallo studio legale Cappelli RCCD, oltre che da PwC per la documentazione finanziaria. UBS ha fornito un parere di congruità sui termini economici.

Con questa acquisizione, Fincantieri consolida il suo ruolo di leader tecnologico integrato, mentre Leonardo rafforza la propria linea di focalizzazione su settori strategici, tracciando un percorso di crescita che guarda con decisione al futuro.