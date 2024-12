Fincantieri e Sparkle insieme per la sicurezza delle infrastrutture sottomarine

Fincantieri e Sparkle, firmato un memorandum d’intesa per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini

Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica e nelle tecnologie marine, e Sparkle, principale operatore italiano nei servizi internazionali di telecomunicazione, hanno siglato un Memorandum d’Intesa per sviluppare soluzioni tecnologiche innovative dedicate alla sorveglianza e protezione dei cavi di telecomunicazione sottomarini. Questo accordo rappresenta un passo strategico per rafforzare la competitività dell’Italia a livello globale, unendo le competenze di due eccellenze nazionali al servizio della resilienza delle infrastrutture digitali, essenziali per la connettività e lo sviluppo tecnologico del Paese.

Attraverso gruppi di lavoro congiunti, le due aziende esploreranno tecnologie e soluzioni avanzate per garantire la sicurezza e l’efficienza operativa delle infrastrutture sottomarine, analizzandone i requisiti e proponendo approcci innovativi. Fincantieri, forte della sua expertise nel settore subacqueo, sta sviluppando tecnologie di sorveglianza e protezione che integrano le sue consolidate competenze navali con soluzioni all’avanguardia. Il settore subacqueo rappresenta per l’azienda una leva cruciale per lo sviluppo economico sostenibile, particolarmente rilevante in un contesto geopolitico complesso e caratterizzato da una crescente dipendenza da infrastrutture strategiche. Questa collaborazione consolida il ruolo di Fincantieri come leader globale nell’innovazione tecnologica legata al mondo subacqueo.

Sparkle, con una rete proprietaria di oltre 600.000 km di fibra ottica che attraversa cinque continenti, di cui il 90% posato su cavi sottomarini, è impegnata da sempre nella protezione di queste infrastrutture strategiche. Attraverso monitoraggi costanti e sistemi di sicurezza avanzati, Sparkle garantisce la funzionalità di asset fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo socioeconomico del Paese. La partnership con Fincantieri si inserisce in un contesto di collaborazioni già consolidate, come quella con la Marina Militare avviata nel 2022 e con il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), che riunisce le migliori realtà pubbliche e private italiane del settore.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “L’accordo con Sparkle segna un passo importante nel nostro percorso di sviluppo tecnologico nella protezione delle infrastrutture critiche sottomarine. Siamo pronti a mettere in campo il know-how del nostro Gruppo per sviluppare soluzioni all’avanguardia che combinino affidabilità e innovazione. Grazie a questa collaborazione, oltre a rafforzare il nostro impegno nella sicurezza digitale, concretizziamo lo sviluppo della subacquea civile accanto a quella militare, e proiettiamo il ruolo di Fincantieri e dell’Italia come leader industriale su scala internazionale, attraverso le sinergie tra eccellenze nazionali”.

Enrico Maria Bagnasco, Amministratore Delegato di Sparkle, ha aggiunto: "L’accordo con Fincantieri rappresenta un passo fondamentale nella nostra missione di proteggere le infrastrutture sottomarine, che sono pilastri della connettività globale e della sicurezza nazionale. La nostra collaborazione unirà competenze di eccellenza nei settori della cantieristica e delle telecomunicazioni per sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate in grado di affrontare le sfide sempre più complesse di un mondo interconnesso. Insieme, contribuiremo a rafforzare la resilienza del sistema Paese e a consolidare la posizione dell'Italia come leader internazionale nell’innovazione e nella sostenibilità digitale".