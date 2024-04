Fintech, Azimut Direct: al via la partnership con il Gruppo TXT

Azimut Direct e Gruppo TXT: siglata partnership strategica per incentivare l'innovazione nel settore Fintech

Azimut Direct, società fintech del Gruppo Azimut specializzata in direct lending, minibond e private equity, annuncia una partnership strategica con TXT Group, un Global Digital Enabler che opera in diversi mercati come end-to-end provider di soluzioni software, consulenza, e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi dei propri clienti.

L'obiettivo della collaborazione è unire le competenze fintech delle due aziende, in particolare in relazione alla promozione della piattaforma Polaris: una suite innovativa Made In Italy sviluppata da TXT, finalizzata a incentivare la collaborazione tra buyer, fornitori e partner finanziari, per potenziare i punti di forza e minimizzare il rischio lungo tutta la filiera.

Con Azimut Direct, il Gruppo TXT rafforza il posizionamento del suo portafoglio di Smart Solutions nel mercato Fintech. Polaris è la soluzione sviluppata da TXT per la Supply Chain Finance, ossia una piattaforma digitale all’interno della quale le aziende clienti alimentano il proprio debito commerciale nei confronti dei propri fornitori e lo rendono negoziabile. Polaris permette così alle aziende clienti e ai loro fornitori di gestire in modo collaborativo la componente finanziaria del loro rapporto, assicurando liquidità alla filiera grazie all’intervento di investitori che possono acquistare crediti commerciali certi e non contestabili.

“È per noi motivo di orgoglio sviluppare insieme a TXT questo progetto, che declina il principio generale dell’innovazione in ambito finanziario in piena coerenza con il DNA fintech di Azimut Direct. I cambiamenti normativi, contabili e legislativi costituiscono continue sfide per il mondo corporate e saper trovare risposte adeguate consente di vivere questi momenti di passaggio come protagonisti, trasformando potenziali minacce in opportunità di crescita e sviluppo”, ha dichiarato Paolo Altichieri, Managing Director di Azimut Direct.

Francesco Sacchi, CEO di TXT WCS e founder di Polaris, ha commentato: “L’obiettivo dell’iniziativa Polaris è promuovere un mercato attivo del debito commerciale delle imprese, in grado di garantire benefici concreti soprattutto all’universo dei fornitori, riducendo la loro dipendenza dal credito bancario tradizionale e rafforzando la loro gestione della liquidità, con effetti positivi sulla sostenibilità della loro attività nel tempo. Siamo felici di condividere questo percorso con Azimut Direct, un attore importante e innovativo dei mercati finanziari”.