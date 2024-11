Fondazione Aidr: annunciati i vincitori del premio “Digital News” per giornalisti, comunicatori e manager del public affairs

“Digital News”: assegnati i premi Aidr 2024 per l’innovazione nel giornalismo, comunicazione e public affairs

Si è tenuta ieri, nello spazio Esperienza Europa intitolato alla memoria di David Sassoli, la cerimonia di consegna dei premi “Digital News” 2024, promossi dalla Fondazione Italian Digital Revolution (Aidr) in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea. La serata, ricca di riflessioni sul valore della digitalizzazione, ha premiato giornalisti, comunicatori e manager del settore public affairs che si sono distinti per creatività, innovazione e pragmatismo.

Tra i protagonisti dell’evento, il giovane Enrico Iovene, studente della Facoltà di Filosofia per l’Intelligenza Artificiale dell’Università La Sapienza di Roma, che ha ricevuto un riconoscimento speciale. Affetto da distrofia muscolare, Enrico ha dimostrato una straordinaria forza e determinazione, conquistando il cuore di molte personalità presenti, tra cui il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e la sottosegretaria al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

Nonostante le sfide legate alla sua condizione, Enrico Iovene ha saputo distinguersi per la sua passione per la tecnologia e l’ambizione di collaborare con figure di rilievo globale. La sua storia ha ispirato anche Papa Francesco, che gli ha inviato un messaggio di amicizia, e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha lodato il suo impegno, incoraggiandolo a perseguire i suoi sogni. La vicinanza di queste figure istituzionali sottolinea il ruolo centrale che il premio “Digital News” svolge nel promuovere valori di inclusione e innovazione.

Tra i vincitori di questa edizione: Rosario Valastro, Giuseppe Malara, Alessandra Viero, Vincenzo Spagnolo, Giuseppe Lasco, Loretana Cortis (Fincantieri), Cristiana Luciani, Luca Ferlaino, Giampiero Zurlo, Elisa Martucci, Leonardo Panetta e Sebastiano Sterpa, premiati per il loro contributo nel rinnovare il panorama dei contenuti digitali. Le testate giornalistiche regionali, tra cui ArezzoWeb Informa, AostaNews24 e Il Tirreno, sono state riconosciute per la loro capacità di diffondere i temi della digitalizzazione a livello territoriale, in linea con l’obiettivo di Aidr di creare una rete collaborativa nazionale.

La cerimonia è stata resa possibile grazie al supporto di sponsor come DXC Technology, Deliveroo, Parsec 3.26 e Sielte, e alla partecipazione attiva di soci e partner della Fondazione Aidr. La targa del premio, simbolo di artigianalità e innovazione, è stata realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Silvio Lopiano” di Cetraro, in Calabria, unendo creatività giovanile e spirito digitale.

“L’edizione 2024", ha dichiarato Mauro Nicastri, Presidente della Fondazione Aidr, "organizzata anche quest’anno in questa location, multimediale e interattiva, grazie al supporto del Rappresentante del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza, e del suo Team, rappresenta un momento di riflessione e condivisione attorno ai valori che la rivoluzione digitale porta con sé. Come nella mission che guida la nostra Fondazione, abbiamo voluto testimoniare, premiando comunicatori, giornalisti e manager del public affairs che hanno saputo integrare le tecnologie digitali in direzione di una crescita collettiva. Crediamo decisamente infatti, che la digitalizzazione possa portare valore aggiunto, solo se insieme la facciamo diventare patrimonio collettivo a beneficio di tutti, come il premio che abbiamo voluto conferire a Enrico Iovene, esempio concreto per tutti di forza, determinazione e coraggio".

"La partecipazione di illustri esponenti istituzionali, dell'On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Avv. Fausta Bergamotto, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla Programmazione e al Coordinamento della Politica Economica, nonché di Deputati e Senatori della Repubblica Italiana, conferma il valore del Premio Digital News come riconoscimento istituzionale di alto livello, sottolineando l'importanza del digitale nel public affairs, nel giornalismo e nella comunicazione istituzionale nel panorama contemporaneo", ha concluso Nicastri.