Fondazione FAIR: Antonella Cultrera di Montesano nominata Direttore Generale

Fondazione FAIR, annunciata la nomina di Antonella Cultrera di Montesano come nuovo Direttore Generale

La Fondazione FAIR, nata su iniziativa di Sisal per promuovere la cultura del Gioco Responsabile, annuncia la nomina di Antonella Cultrera di Montesano come nuovo Direttore Generale. Cultrera prende il testimone da Stefano De Vita che, dopo aver coordinato le attività nella fase iniziale, entra ora nel Comitato Scientifico della Fondazione dove porterà la sua pluriennale esperienza sui temi della ricerca comportamentale e del gioco responsabile.

“Con l’ingresso di Antonella, si rafforza ulteriormente l’indipendenza della Fondazione, segnando una nuova fase di sviluppo delle attività”, ha commentato Matteo Caroli, Presidente della Fondazione FAIR. “Questo passaggio ribadisce la volontà della Fondazione di essere aperta a tutti gli stakeholder, consolidandone il ruolo come punto di riferimento per la promozione della cultura del Gioco Responsabile e l’identificazione di un modello condiviso accessibile a tutti e a servizio delle Istituzioni”.

Antonella Cultrera di Montesano è una professionista con esperienza nel settore non profit e nella sostenibilità, maturata in contesti internazionali e nella gestione di programmi su inclusione e innovazione sociale. In precedenza, è stata Segretario Generale della Fondazione Vodafone Italia e Responsabile della Sostenibilità.

"Sono onorata di far parte di FAIR, una fondazione unica in Italia, per ilsuo modello e isuoi obiettivi", ha commentato Antonella Cultrera. “Con il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e i tanti interlocutori, lavoreremo per promuovere un ambiente di gioco più sicuro e consapevole e portare significative evoluzioni nel settore".

Fondazione FAIR è impegnata a promuovere un modello di ricerca indipendente per fornire dati e ricerche sul Gioco Responsabile e per sostenere la promozione di linee guida comuni e l'adozione di un modello condiviso per la tutela dei giocatori capace di portare in Italia sia proposte innovative che standard e misure già sperimentate con successo all’estero.