Fondazione FS: lo storico Lario Express inaugura la stagione estiva

Fondazione FS attraversa la Lombardia con lo storico treno Lario Express, toccando numerose località

Per la stagione estiva 2022, Fondazione FS torna con il treno storico Lario Express che da Milano condurrà sulle sponde del lago di Como, passando per numerose località in cui il treno effettuerà brevi fermate. Il treno storico Lario Express si inserisce tra gli appuntamenti promossi dall’Assessorato alle Infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Lombardia. Domenica 26 giugno e 3 luglio, la partenza del treno è in programma alle ore 7.50 da Milano Centrale, mentre per il treno di domenica 3 luglio, sarà possibile acquistare un biglietto integrato a prezzo speciale che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico “Concordia” da Como a Lecco via Bellagio.

I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como San Giovanni, saranno accompagnati all'area di imbarco presso il molo di Piazza Cavour, dove alle ore 10:20 partirà il battello. Alle ore 12.00 si giunge a Bellagio, splendida località fra le più note affacciate sul lago, da cui si riparte alle ore 14.10 alla volta di Lecco. In alternativa, i soli viaggiatori che salgono a Como avranno la possibilità di effettuare il tour verso Lecco in treno e il ritorno a Como sul battello storico. In questo caso è necessario selezionare come destinazione la fermata di Como Pontile. Il treno di ritorno per Milano partirà alle ore 17.30 da Lecco. Domenica 10 luglio viaggerà invece il treno storico Colico Express che attraversa alcune delle città più caratteristiche della Brianza. Giunti presso la destinazione prescelta i passeggeri potranno trascorrere il tempo a disposizione visitando le attrazioni culturali del territorio oppure effettuare un tour del lago con il servizio di navigazione e raggiungere altre località come ad esempio Bellagio, partendo da Varenna, Menaggio.