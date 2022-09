Fondazione FS, riparte locomotiva elettrica su Bergamo-Milano

Fondazione FS, torna in servizio la storica locomotiva del Gruppo sull'itinerario Bergamo - Milano

Fondazione FS torna a coprire l'itinerario Bergamo-Milano, grazie alla riqualificazione dell’antica locomotiva elettrica E626.294. Gli interventi di attrezzaggio con SCMT (sistema controllo marcia treno) hanno permesso di re-inserire il treno nella tratta di viaggio che va da Bergamo a Milano, riaprendo le porte ai viaggiatori a partire da venerdì 7 ottobre. Il treno partirà dalla stazione di Bergamo alle ore 14.47 e raggiungerà la stazione di Milano Centrale alle ore 16.05. Sono inoltre previste due fermate intermedie a Treviglio Ovest (15.12) e a Cassano d’Adda (15.23).

Il nuovo treno unisce componenti in arrivo da periodi diversi; un elegante locomotiva d’anteguerra si unisce alle carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e alla locomotiva a vapore Gr 640.003. I viaggiatori potranno ammirare la locomotiva storica restaurata anche domenica 9 ottobre, in associazione al treno che partirà dalla stazione di Milano Centrale alle ore 13.25 e arriverà a Bergamo alle ore 14.23. Anche in questo caso, sono previste fermate intermedie a Cassano d’Adda (13.58) e Treviglio Ovest (14.05).