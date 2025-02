Fondazione Snam ETS, al via la Green Skills Academy per la formazione dei giovani NEET nel settore energetico

Fondazione Snam ETS avvia Green Skills Academy, il progetto che favorisce l’occupazione di 40 giovani NEET nella transizione energetica a Catania e Brindisi

Green Skills Academy è un'iniziativa ideata da Fondazione Snam ETS e sviluppata in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Fondazione Generation Italy ETS. L’obiettivo del progetto è offrire a 40 giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) tra i 18 e i 29 anni, provenienti da Catania e Brindisi, l'opportunità di partecipare a percorsi formativi tecnici e di accedere a reali opportunità professionali nel settore della transizione energetica. Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito ufficiale del progetto. L'iniziativa è realizzata anche grazie alla collaborazione con le organizzazioni locali Isola Catania e Brindisi & C. ETS. Il programma si propone di formare i giovani NEET delle due province, supportandoli nell’ingresso nel mondo del lavoro come Tecnici Installatori di Pannelli Fotovoltaici. Il percorso è gratuito, inclusivo, esperienziale e intensivo, con un programma di accompagnamento verso il lavoro, che inizierà il 3 marzo.

"L'iniziativa Green Skills Academy rappresenta una concreta opportunità di crescita professionale per le nuove generazioni e risponde all’imperativo della transizione energetica", ha commentato Marta Luca, Direttrice Generale di Fondazione Snam ETS. "Fondazione Snam riconosce nel trasferimento delle competenze uno degli elementi fondamentali del suo operato. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare le aree più vulnerabili del Paese, puntando sui giovani e collaborando con le realtà sociali locali per massimizzare l’impatto sul territorio".

Il percorso formativo ha una durata di 8 settimane ed è strutturato in modalità ibrida, con 3 settimane di attività pratica in presenza. Il programma è pensato per fornire competenze tecniche, comportamentali e trasversali indispensabili per diventare un installatore di impianti fotovoltaici, una figura sempre più richiesta nel settore delle energie rinnovabili.

In Italia, mentre circa 1,9 milioni di persone sono attivamente alla ricerca di lavoro, 1,7 milioni di posti rimangono difficili da coprire a causa della carenza di competenze specifiche, in particolare nei "Green Jobs". Le competenze green e digitali sono sempre più ricercate, e si prevede che oltre 2,3 milioni di lavoratori dovranno acquisirle entro il 2028.

Il programma, realizzato in collaborazione con aziende locali, prevede l’acquisizione di competenze tecniche fondamentali, come i principi di elettricità, elettronica ed elettrotecnica, le tecnologie degli impianti fotovoltaici (tra cui pannelli, inverter e sistemi di accumulo), nonché le tecniche di cablaggio, installazione, collaudo e manutenzione. Il percorso include anche l'apprendimento della normativa di settore e delle pratiche di sicurezza sul lavoro. Inoltre, viene fornita una formazione sulle competenze trasversali, come il lavoro di squadra, la gestione del cliente e l’occupabilità, attraverso la redazione del curriculum, simulazioni di colloqui e l’utilizzo di LinkedIn.

Alla fine del corso, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere almeno un colloquio con le aziende interessate ad assumere personale qualificato. Per partecipare al programma non è necessario possedere esperienze o competenze pregresse, né titoli di studio specifici. Per accedere al corso, è sufficiente candidarsi sul sito di Generation Italy, completare un breve test online sulle abilità logico-analitiche e partecipare a un colloquio individuale per valutare la motivazione e l'attitudine del candidato.