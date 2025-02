Fondazione Snam presenta "Ti aiuto l’energia" per sostenere gli ETS nella lotta alla povertà energetica

Povertà Energetica: Fondazione Snam, Renovit e Fratello Sole unite nel progetto “Ti aiuto l’energia”

Ha preso avvio oggi a Roma il progetto “Ti aiuto l’energia”, ideato per supportare gli enti del Terzo Settore e i loro beneficiari, offrendo aiuti concreti contro la povertà energetica, un fenomeno in crescente diffusione che richiede un intervento rapido e deciso anche in Italia. Secondo l'OIPE (Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), sono 2,36 milioni le famiglie in condizione di povertà energetica nel nostro Paese, pari al 9% del totale. Si tratta del dato più alto dal 1997, con un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2022.

Il progetto vede la collaborazione tra Fondazione Snam ETS, che dal 2017 affianca Snam nella lotta alla Povertà Energetica, Educativa e Alimentare, e Renovit Società Benefit, importante operatore nel settore dell'efficienza energetica, nata da un'iniziativa di Snam e CDP Equity e certificata B Corp dal 2022. Insieme a Fratello Sole, impresa sociale che aiuta il Terzo Settore e gli enti religiosi nella Transizione Energetica, i due enti hanno progettato interventi mirati a migliorare l’efficienza energetica degli edifici adibiti ad attività sociali e a promuovere la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali.

L'obiettivo di “Ti aiuto l’energia” è di estendere il suo impatto su realtà del Terzo Settore in tutta Italia. Nella fase pilota, avviata oggi, è stato coinvolto l’Associazione Nuove Vie per un Mondo Unito Aps di Roma, che promuove l’educazione alla pace, alla non violenza e alla cultura ambientale. Fondazione Snam e Fratello Sole lavoreranno insieme per co-progettare attività che contrastano la povertà energetica, offrendo formazione agli operatori degli enti coinvolti, che già includono realtà a Palermo, Salerno e Genova. Il programma di formazione include temi come l’educazione al consumo responsabile di energia e la riduzione degli sprechi. Ai beneficiari dell’associazione di Roma verranno forniti anche kit energetici antispreco per l'uso domestico e un supporto per il pagamento delle bollette. Inoltre, Renovit contribuirà con un impianto fotovoltaico di 20kWp, completo di inverter, che verrà installato per migliorare l'efficienza energetica della struttura, grazie al supporto di Fondazione Snam.

Il progetto mira a diffondere gradualmente queste attività su tutti i territori coinvolti, con l’intento di garantire una copertura capillare su scala nazionale. Altri enti come la Cooperativa sociale impresa sociale buon pastore di Genova, la Rada consorzio cooperative sociali di Salerno e l'associazione “Inventare insieme” onlus di Palermo sono destinati a far parte dell'iniziativa. “Ti aiuto l’energia” vuole contribuire al miglioramento delle condizioni energetiche degli ETS e delle comunità, attraverso l’efficientamento energetico degli edifici. La situazione in Italia è critica, con il 55% degli edifici non residenziali e il 73% di quelli residenziali appartenenti a classi ad alto consumo energetico, come evidenziato dai dati dell'Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel 2023. Questo richiede interventi urgenti, anche in linea con le direttive europee.

Marta Luca, Direttrice Generale di Fondazione Snam, ha dichiarato: “Con 'Ti aiuto l'energia' vogliamo supportare gli ETS e i beneficiari finali con aiuti concreti, che possano accompagnarli nel percorso verso l'autonomia e la consapevolezza energetica. Insieme ai nostri partner vogliamo così contribuire alla Transizione Giusta, e aiutare gli ETS ad affrontare le sfide della Transizione Energetica”.

Isabella Merli, Senior Manager Sustainability & Innovation Renovit, ha aggiunto: “Per Renovit, questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per una transizione energetica sempre più equa e inclusiva. Attraverso la donazione di impianti fotovoltaici, offriamo agli enti del Terzo Settore l'opportunità di migliorare la loro efficienza energetica, promuovendo un utilizzo di fonti rinnovabili. Un'azione che riflette il nostro essere B Corp e il nostro impegno nel generare un impatto positivo su comunità, persone e ambiente”.

Fabio Gerosa, Presidente di Fratello Sole, ha commentato: “La partecipazione di Fratello Sole a questo progetto riflette la volontà condivisa di avviare un percorso a lungo termine che, partendo da Roma, rappresenta il primo passo verso la creazione di una rete nazionale di centri dedicati al contrasto della povertà energetica. Il supporto fornito è duplice: da un lato, sostiene gli ETS, rafforzandone la sostenibilità; dall’altro, offre un aiuto concreto alle persone vulnerabili. Questa metodologia, sviluppata in collaborazione con Fondazione Snam e Renovit, mira a migliorare le condizioni di chi vive in situazioni di disagio energetico, contribuendo al tempo stesso alla solidità degli ETS in Italia”.