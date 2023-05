Cosmofarma 2023: foodspring lancia le Metaboliser Shape Caps

Foodspring, a Cosmofarma Exhibition 2023 conferma l’impegno nel settore farmaceutico e lancia le Metaboliser Shape Caps

Foodspring, brand tedesco di fitness food leader nel settore, ha partecipato alla ventiseiesima edizione di Cosmofarma Exhibition, l’evento europeo leader nel mondo della farmacia. I prodotti dedicati al wellness di foodspring, risultato di un eccellente lavoro di ricerca e attenzione alla qualità degli ingredienti, sono adesso presenti anche nelle farmacie: un passo di fondamentale importanza per garantirne l’accesso ai consumatori, in un’ottica di una sempre maggiore attenzione alla loro salute.

“Nella collaborazione con foodspring il canale farmaceutico ha dimostrato fin dal primo momento di avere un impegno totale nella commercializzazione e nella promozione di prodotti con elevati standard qualitativi e allo stesso tempo di saper offrire soluzioni salutari per soddisfare gli obiettivi di un’ampia varietà di individui”, afferma Marco Cecchin, Head of direct retail and commercial partnerships EU di foodspring.

“Cosmofarma è per foodspring la manifestazione di riferimento per rafforzare il dialogo con il mondo pharma, creare nuove opportunità di business e sinergie con farmacisti, esperti, aziende e stakeholder del settore, condividere esperienze e competenze. La conoscenza tecnica e l’esperienza, infatti, sono fattori chiave per accompagnare il cliente in scelte di alimentazione informate e consapevoli; questa attendibilità è sempre più apprezzata dagli utenti finali, che trovano nella farmacia un partner affidabile e preparato”, conclude Marco Cecchin.

Le parole di Marco Cecchin, Head of direct retail and commercial partnerships EU di foodspring, ad affaritaliani.it

“Foodspring nasce nel 2013 a Berlino, ed è un’azienda specializzata nell’offrire prodotti di alta qualità, con focus sulla nutrizione sportiva e su quello che è definito segmento life style. Per aiutare i nostri consumatori a raggiungere i propri obiettivi, ci avvaliamo di materia prima accuratamente selezionata, senza utilizzare ingredienti nocivi o nascosti”, ha spiegato Cecchin. La farmacia per foodspring gioca un ruolo chiave: innanzitutto per l’impegno degli operatori nel canale farmaceutico al fine di promuovere prodotti che soddisfino i più alti standard qualitativi, in secondo luogo per la conoscenza e la preparazione tecnica del farmacista, che può consigliare il consumatore nell’ottica di una scelta consapevole, etica e salutare.

A Cosmofarma, foodpspring presenta due nuovi prodotti: il Metaboliser Shape Caps e lo Shape Shots. “Per quanto riguarda la distribuzione nel canale farmaceutico, ci avvaliamo di una forza vendita nazionale che opera a livello capillare e di collaborazioni con le principali insegne retail e distributive. In aggiunta a questo, siamo impegnati nel rivoluzionare il mercato della nutrizione tramite una costante innovazione ecosostenibile, che ci aiuta a perseguire quelli che sono i più alti standard qualitativi”, ha concluso Cecchin.