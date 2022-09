Forum Banca 2022 ai blocchi di partenza. Numeri da record

Appuntamento il 28 e 29 settembre

E’ ai blocchi di partenza Forum Banca 2022, l’appuntamento di IKN Italy che riunisce i protagonisti che plasmano modelli e trend dei servizi bancari, finanziari e fintech: la quindicesima edizione di uno fra i più importanti eventi del settore, in programma i prossimi 28 e 29 settembre, prende il via con numeri davvero importanti, a partire dai 190 Speaker che si alterneranno sul palco per portare la loro testimonianza in un momento di forte cambiamento. Un numero di rilievo che annovera anche i massimi esperti del settore.

La Sessione Plenaria d’apertura del 29 settembre - che tratterà delle sfide del 2022: equilibri macro economici, ruolo delle criptovalute, possibilità offerte dal PNRR e change management - coinvolgerà, infatti, nomi del calibro di:

-Giuseppe Castagna - CEO Banco BPM

-Alessandro Foti - CEO Fineco Bank

-Corrado Passera - CEO illimity Bank

-Antonio Patuelli - Presidente ABI

-Francesco Romito - Vice Direttore - CFO Gruppo ICCREA Banca

-Ivan Mazzoleni - CEO Flowe

-Silvia Migliavacca - Direttore Portafoglio Progetti e Sviluppo Organizzativo, Responsabile Business

Continuity Banca Mediolanum

-Stefano Delibra - Chief Auditing Executive Banca Aidexa

Presenze autorevoli anche nelle Sessioni Tematiche che si svolgeranno nell’arco della giornata, tra cui:

-Salvatore Zaccagnino - Customer Insight Manager illimity

-Raffaella Roncaglia - Resp. Ufficio Operational Optimization BPER Banca

-Massimiliano Ugolini - Head of Process Innovation Banca MPS

-Luisa Bordiga - Head of Sales Support - Divisione Imprese Banca Progetto

-Marco Segato - Augmented Intelligence Practitioner Flowe

-Andrea Zanzottera - Head of Data Intelligence & Cross Selling Banca Widiba

-Marco Zaffaroni - COO - Direzione Centrale Operations Che Banca!

-Savino Damico - Head of Fintech Ecosystem Management and Monitoring Intesa Sanpaolo

-Giovanni Padovani - Responsabile Canali Digitali - Applicazioni Banca Diretta e Portali

Aziendali Banco BPM

-Alberto Mossetti - Responsabile Advanced CRM Banco BPM

-Giuseppe Conte - Head of Customer Experience Banca Widiba

Per il quarto anno, Forum Banca ospita il Fintech Smart Village, un’area totalmente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove Fintech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i servizi bancari tradizionali.

Grande il successo di quest’anno: sono 25 le FinTech che hanno confermato la loro presenza. Nel dettaglio: LX20 Law Firm, Anubi Digital, Aptus.AI, Arisk, CashDirector, Change Capital, Currencycloud, Endeka SGR, Faire.ai, Finanza.tech, Finleap Connect, Fleap, Gimme5, Hercle, Akalaway, Lokky, Mia-Fintech, Qonto, October, Stargram, Soldo, Surge, Theion.ai, Tot, Yapily.

Il Fintech Smart Village rappresenta un’opportunità per conoscere i servizi più innovativi in tema di Robotica per la customer care e onboarding, trasformazione del mercato delle cripto, Finanza Integrata, impatti avranno sul sistema finanziario cripto, metaverso e NFT.

IKN Italy, leader nella creazione e sviluppo di contenuti, eventi e corsi di formazione BtoB, nel 2022 ha raggiunto il traguardo dei 35 anni. Credibilità, specificità, indipendenza e ricerca continua con i responsabili, C-Level d’azienda, sono gli elementi che distinguono e caratterizzano IKN nel mercato.

Website: https://forumbanca.com

L’hashtag ufficiale dell’evento è #forumbanca

Forum Banca è presente sui canali social:

Linkedin Forum Banca

Twitter @forumbanca

Facebook @ForumBanca

Instagram forum_banca

Company Profile

IKN Italy, Leader nella creazione e sviluppo di eventi e progetti di formazione rivolti ai professionisti d’azienda, festeggia nel 2022 il 35° anniversario. Credibilità, esperienza, indipendenza, know-how, innovazione e networking sono le parole chiave che caratterizzano l’azienda. Sin dalla sua nascita, IKN Italy è stata in grado di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di un mercato in costante trasformazione. Il suo obiettivo principale: assicurare contenuti aggiornati e concreti per accompagnare il middle management nella sua crescita professionale.

Il nome racconta la mission e i valori di un’azienda che ha nel suo DNA la capacità di innovarsi e reagire in maniera tempestiva per affiancare le aziende nell’approfondimento e nella scoperta delle competenze e delle metodologie per essere competitive nel loro mercato di riferimento.

IKN è, infatti, l’acronimo di:

“I” come INSTITUTE: IKN Italy nasce da Istituto Internazionale di Ricerca, filiale italiana di IIR Holding. Grazie

all’esperienza maturata dal 1987 ad oggi, è in grado di proporre sia tematiche di grande attualità e interesse che crelatori di alto livello. La reale fotografia di IKN Italy la "scattano" i numeri di questi 35 anni: oltre 90.000 partecipanti,

25.000 aziende e 15.000 tra relatori e docenti; cifre che posizionano IKN Italy leader indiscusso nel suo settore.

“K” come KNOWLEDGE: ricerca continua e ascolto delle esigenze degli attori dei diversi mercati di riferimento garantiscono lo sviluppo di contenuti non standardizzati ma specifici, unici ed esclusivi.

I settori sui quali IKN Italy concentra la sua attenzione sono: Farmaceutico e Dispositivi Medici, Energy &Utilities, Sanità, Banca e Assicurazioni, Retail e GDO, Industrial, Logistica, Green & Sostenibilità, Marketing e Vendite, Project Management.

“N” come NETWORKING: gli eventi e le iniziative formative di IKN Italy sono delle occasioni di confronto per interagire in maniera dinamica, condividere esperienze concrete e sviluppare nuove opportunità di business.

Le principali milestones di IKN Italy

1987 – Apertura della sede italiana di IIR – Istituto Internazionale di Ricerca. L’azienda è specializzata in 4 aree di

business: Finance, Marketing, Tax & Law e Industrial.

1997 – Prima edizione del Forum Gestione Sinistri, precursore dell’attuale Italy Insurance Forum.

1999 – Lancio del primo corso di formazione nel Project Management and Soft Skills. Presentazione del primo corso

In-Company.

2000 – Prima edizione di Forum Retail.

2005 – Informa PLC, società che fornisce conoscenze specialistiche e collegamenti pertinenti a imprese e

professionisti, acquisisce IIR Holding

2007 – Prima edizione di Forum Banca.

2011 – Ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 : 2008, che qualifica IKN Italy per la presentazione di piani

formativi finanziati da organi istituzionali e fondi interprofessionali

2013 – Attraverso un’operazione di Management Buyout, Francesca Cattoglio prende le redini di IIR per i mercati di

Italia e Spagna.

2017 – In occasione del trentesimo compleanno, IIR diventa IKN Italy.

2020 - IKN Italy amplia l’offerta introducendo nuovi format di formazione digitali e di nuove aree, come quella Green e

Sostenibilità.

2022 – IKN Italy compie 35 anni.