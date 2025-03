Francesco Galardo è l’imprenditore visionario fondatore di FGA Holding, un colosso con oltre 1000 dipendenti

FGA Holding: l’ascesa del colosso di Francesco Galardo da 160 milioni di euro e oltre 1000 dipendenti

Oltre centocinquanta milioni di fatturato. Oltre mille dipendenti. Si tratta di FGA Holding, azienda colosso fondata da Francesco Galardo: un visionario nel mondo dell’imprenditoria che ha ha trasformato la sua visione in un impero. Nel 2024 ha superato i 160 milioni di euro di fatturato aggregato. Un successo straordinario, frutto di strategia, innovazione e un’inesauribile determinazione. Di recente Panorama ha intervistato Galardo, che ha raccontato il suo percoso e i progetti futuri. Dall'ascesa di FGA Holding passando per l’innovazione e la diversificazione.

Dalla sua nascita, FGA Holding si è affermata come un player di riferimento nei settori dell'energia, tecnologia e immobiliare, puntando su investimenti mirati e strategie di crescita ambiziose. Grazie a un approccio dinamico e orientato ai risultati, l’azienda ha scalato rapidamente il mercato, consolidando il proprio posizionamento tra i colossi dell’imprenditoria italiana.

"Il segreto del successo è anticipare il futuro, investire con lungimiranza e valorizzare le persone”, afferma Galardo, sottolineando come il capitale umano sia il vero motore della crescita aziendale. "Abbiamo costruito un modello che unisce sostenibilità, tecnologia e una rete capillare di professionisti. Il nostro obiettivo è continuare a crescere, mantenendo alta la qualità dei nostri servizi e ampliando la nostra presenza sul mercato".

Ma il successo non si ferma qui. Secondo le proiezioni, il trend di crescita per il 2025 prevede un fatturato aggregato di oltre 250 milioni di euro, una dimostrazione della traiettoria ascendente su cui FGA Holding è posizionata. Ora Francesco Galardo guarda al futuro: la prossima sfida è l’espansione nell’ambito assicurativo, un settore in continua evoluzione che offre enormi opportunità di crescita. "L’obiettivo è creare un ecosistema di servizi assicurativi all’avanguardia, capace di offrire sicurezza e vantaggi concreti ai clienti, ridefinendo gli standard del mercato”, dice. "Siamo solo all’inizio. Il futuro appartiene a chi osa innovare, e noi siamo pronti a guidare il cambiamento", conclude Galardo.