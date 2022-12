Frecciarossa, al via la prima campagna del brand dell’alta velocità

Frecciarossa: on air dall'8 dicembre per tutto il periodo di Natale, la prima campagna della storia brand di punta di Trenitalia

"Il regalo più grande siete voi", è la prima campagna pubblicitaria televisiva, digital e al cinema nella storia del Frecciarossa, firma italiana dell’Alta Velocità e brand di punta di Trenitalia, la società di trasporto ferroviario del Gruppo FS, capofila del Polo Passeggeri. On air dall’8 dicembre, la campagna è stata anticipata da un teaser in 3D, visibile dal 1° dicembre sui maxischermi di Roma e Milano. L’introduzione del 3D da parte di Frecciarossa, strumento che ha reso l’advertising Out of Home sempre più accattivante e all’avanguardia, conferma quanto l’innovazione sia un elemento essenziale per il Gruppo FS.

Il payoff "Il regalo più grande siete voi", sottolinea l’importanza delle persone, sempre al centro dell’attenzione di Frecciarossa, e di quanto sia considerevole trascorrere del tempo insieme ai propri cari, specialmente nel periodo natalizio, durante il quale, tra i regali più belli che si possano ricevere, ci sono gli abbracci in famiglia. La storia di Natale di Frecciarossa ha per protagoniste tutte le emozioni legate al viaggio che riporta a casa, con un capotreno d’eccezione e un fiocco rosso che lega più destini. Girato tra Roma e Milano, lo spot diretto da Volfango De Biasi sarà on air fino al 26 dicembre. La campagna è pianificata sulle maggiori emittenti tv nazionali, al cinema, sulle testate online e sui canali social.

Frecciarossa assicura al Paese un'offerta di servizi di mobilità, in ambito nazionale ed europeo, che punta a soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori, ponendo come condizioni essenziali la sicurezza, il comfort, la qualità complessiva e la sostenibilità, in ogni sua accezione. Frecciarossa affianca il mondo dello sport e della cultura attraverso partnership ad hoc e collaborando ai più prestigiosi eventi, per i quali attiva sconti e promozioni. Trenitalia, leader italiano del trasporto passeggeri, con i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionale serve tutto il territorio italiano, coprendo percorsi di breve, media e lunga distanza fino a raggiungere, con Trenitalia France, città d’oltralpe come Lione e Parigi. All’estero Trenitalia è presente, oltre che in Francia, anche in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train e, proprio con il Frecciarossa, anche in Spagna con iryo.