FS e ITA Airways lanciano il biglietto combinato 'treno + aereo' per viaggi tra Italia e Spagna

FS Italiane e ITA Airways: presentato il biglietto combinato 'treno + aereo' per viaggi tra Italia e Spagna, con Frecciarossa e voli diretti

Una nuova opportunità di viaggio intermodale tra Italia e Spagna nasce dalla collaborazione tra iryo, la società partecipata da Trenitalia (Gruppo FS), e ITA Airways, la compagnia aerea italiana di riferimento. Le due realtà hanno siglato un accordo che offre una soluzione integrata di viaggio, combinando il treno ad alta velocità Frecciarossa di iryo e gli aerei di ITA Airways, per facilitare gli spostamenti tra i due Paesi.

Grazie a questa partnership, i passeggeri potranno prenotare con un’unica transazione un viaggio che include sia il trasporto ferroviario che quello aereo, semplificando così l’esperienza di viaggio. I clienti di ITA Airways avranno la possibilità di raggiungere, con il Frecciarossa, città spagnole come Cordoba, Valencia, Alicante, Siviglia e Malaga, destinazioni che non sono coperte direttamente dai voli della compagnia aerea. Allo stesso modo, i passeggeri di iryo potranno usufruire dei voli diretti di ITA Airways verso oltre 20 aeroporti in Italia, tra cui Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli.

Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato del Gruppo FS, ha commentato: "Per il Gruppo FS, l’Europa non è solo un mercato: rappresenta un'opportunità strategica fondamentale per una mobilità intermodale, sostenibile e sempre più integrata. Il Piano Strategico 2025-2029 punta a valorizzare il business internazionale, con l'obiettivo di incrementare il volume dei passeggeri del 40%. Questo accordo con iryo e ITA Airways è un passo importante in questa direzione".

Joerg Eberhart, Amministratore Delegato di ITA Airways, ha aggiunto: "Questo accordo con iryo rappresenta un importante ampliamento dell’offerta per il mercato spagnolo, rafforzando il nostro impegno verso la mobilità intermodale. La nostra strategia si fonda su sostenibilità, innovazione e centralità del cliente, e questa collaborazione ci permette di offrire una connettività più efficiente tra la Spagna e l’Italia".

I passeggeri che acquistano il biglietto "treno + aereo" potranno beneficiare di un servizio completo, con l’assistenza del personale ITA Airways e iryo, ove presente, per garantire una transizione fluida tra i mezzi di trasporto. In particolare, i viaggiatori che partono da Madrid e Barcellona potranno facilmente raggiungere con l’alta velocità destinazioni spagnole come Valencia, Cuenca, Siviglia e molte altre, senza costi aggiuntivi per il trasferimento ferroviario.

I biglietti combinati possono essere acquistati tramite il sito web di ITA Airways (ita-airways.com), presso agenzie di viaggio abilitate, nelle biglietterie ITA Airways e nei Customer Information Assistance Office. I clienti di ITA Airways possono ricevere i biglietti per i treni Frecciarossa via e-mail o ottenere i biglietti direttamente dal sito web di iryo.

iryo, il marchio commerciale dell'operatore ferroviario Intermodalidad de Levante S.A. (ILSA), è il primo operatore privato spagnolo ad alta velocità, partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia. Lanciato nel novembre 2022, iryo ha già trasportato oltre 13 milioni di passeggeri, con nuove destinazioni in continua espansione.

Nel mercato spagnolo, ITA Airways offre attualmente 42 frequenze settimanali, con voli diretti tra Madrid, Barcellona e Roma Fiumicino, punto di partenza ideale per collegamenti internazionali e intercontinentali, come quelli verso il Sud America. Con questa nuova offerta intermodale, il viaggio tra Italia e Spagna diventa più comodo, veloce e sostenibile.