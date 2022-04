FS Italiane, il futuro è la digitalizzazione per la sostenibilità

FS Italiane, verranno rafforzati i servizi digitali a favore della mobilità sostenibile

Digitalizzazione, sostenibilità, efficienza. Sono i tre punti sui quali il gruppo Ferrovie dello Stato focalizzerà gli interventi per i prossimi anni. Sottolinea in una nota Aidr, l’associazione Italian Digital Revolution: “Ancora una volta sarà la digitalizzazione il fulcro sul quale si muoveranno i piani di sviluppo".

Va in questa direzione, l’intervento dell’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris, ospite di un evento che ha celebrato i 30 anni di AGENS. "Occorre rafforzare i servizi digitali e integrativi facendo leva sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in un panorama dove a giocare un ruolo centrale sarà sempre di più una mobilità efficiente, intermodale e sostenibile. Bisognerà, quindi, pianificare in maniera integrata il trasporto passeggeri tra rotaia e gomma". Luigi Ferraris ha proseguito affermando: "Dobbiamo fare in modo che si sia connessi su un’unica piattaforma. In quest’ottica, il PNRR, è stato centrale, perché ha dato il là a un grande momento di trasformazione. Ci consente di progettare e pianificare interventi che sono finalizzati a unire il Paese, accorciando le distanze”.