FS Italiane, il progetto Cantieri Parlanti premiato al BIC 2023

FS Italiane, il team di comunicazione premiato "Best in Media Communication" per il secondo anno consecutivo

Il Gruppo FS si conferma "Best in Media Communication" per il secondo anno consecutivo. Il riconoscimento, istituito da Fortune Italia e Eikon Strategic Consulting, testimonia anche quest'anno l'efficacia delle attività di comunicazione di uno dei più grandi gruppi ferroviari europei. A tutto questo si aggiunge poi lo Special Prize per il progetto "Cantieri parlanti", avviato dal Gruppo FS e dalle società del Polo Infrastrutture RFI e Italferr, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli Enti locali e le imprese coinvolte, per comunicare in trasparenza i cantieri sparsi in tutta Italia.

Con la certificazione 2022 il team di comunicazione di FS Italiane ha ricevuto il riconoscimento Top Communication Value per l’"Intermodalità Sostenibile", uno dei driver principali della comunicazione vista l’importanza di scegliere per i propri viaggi giornalieri e per quelli di svago e turismo mezzi collettivi e condivisi per liberare le città dai mezzi privati e per raggiungere le destinazioni finali con uno o più mezzi ecologici.

Quest’anno, FS Italiane ha anche ricevuto il premio speciale chiarezza del messaggio con la giuria indipendente che ha voluto sottolineare quanto il progetto Cantieri Parlanti abbia promosso l'utilizzo di "contenuti chiari, integrati in un’immagine coordinata e fruibili a diversi pubblici", valutando positivamente la capacità del progetto di promuovere la trasparenza, di rendere i pubblici consapevoli e aggiornati in tempi adeguati sull’avanzare delle attività. Per queste motivazioni, il progetto Cantieri Parlanti di Ferrovie dello Stato ha saputo "promuovere l’informazione e il confronto con i cittadini", ha motivato Paolo Chiariello, direttore di Fortune Italia.

Banner, pagine web dedicate, infopoint che seguono il tracciato delle opere ferroviarie. Tutto ciò ha contribuito a trasmettere un senso di apertura e la volontà di offrire la massima visibilità ad attività non sempre semplici da spiegare e da rendere attrattive al grande pubblico. La certificazione e lo Special Prize sono stati consegnati ieri 6 giugno a Roma nel corso della BIC Convention.