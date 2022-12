Futuri probabili, la ricerca di Intesa Sanpaolo e Fondazione Leonardo

Intesa Sanpaolo e Fondazione Leonardo promuovono "2030-2040 Futuri probabili", un progetto di ricerca per i giovani dagli 11 ai 19 anni

Intesa Sanpaolo e Fondazione Leonardo si uniscono per promuovere un nuovo progetto di ricerca sul campo, che prevede la realizzazione di interviste rivolte a ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 19 anni. L'iniziativa, che prende il nome di “2030-2040 Futuri probabili”, è attualmente in corso e vedrà la pubblicazione dei primi risultati nelle prossime settimane. Per portare avanti il progetto, sono stati chiamati esperti in ogni campo: Maria Chiara Carrozza per la ricerca; Carlo Ratti per l'urbanistica; Lucio Caracciolo per riflettere sul tema della geopolitica; Derrick de Kerkhove, Domenico De Masi, Alberto Castelvecchi e Luciano Floridi per sociologia e filosofia; Roberto Cingolani, Ermete Realacci e Giuseppe Zollinodalla per parlare della sfida energetica e ambientale; Roberto Vittori per l'esplorazione dello spazio; Vincenzo Paglia per la religione; Ferruccio Resta e Bruno Siciliano per la meccatronica.

Dal gennaio 2022, il gruppo di ricerca (Marco Casu, Anna Giurickovic Dato, Ginevra Leganza) sta intervistando giovani dagli 11 ai 19 anni, provenienti da tutta Italia, dal centro di Roma a Martina Franca, da Vasto a Portogruaro. Più specificatamente, la ricerca è rivolta a capire cosa pensano le generazioni più giovani dei grandi problemi del nostro tempo, dai valori democratici ai temi ambientali a partire dalla sfida energetica, e di taglio filosofico come la transizione digitale. Per poi confrontare le loro risposte con l’idea di futuro che hanno invece gli adulti. Sono idee che si scontrano o che si incontrano? Il calo demografico di questi tempi è forse la risposta a questa diversità generazionale di “lettura” dei futuri probabili?

La prima serie multimediale, intitolata "Per un dialogo intergenerazionale", e i relativi approfondimenti testuali, saranno pubblicati con cadenza settimanale sui canali web e social della Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Nel giugno 2023 il progetto si chiuderà con la presentazione del volume 2030-2040 Futuri Probabili e un ultimo laboratorio-evento al quale parteciperanno le tante voci che hanno animato il progetto.