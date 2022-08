Gaming, al via la seconda edizione del concorso SisalFunClub

Gaming, riparte il concorso SisalFunClub 2022 per una user experience sempre più avvincente

Sisal continua l’arricchimento della sua offerta dedicata alla categoria del “gaming for fun”, con una nuova edizione del concorso SisalFunClub, che accompagnerà gli utenti fino al 30 novembre 2022 e che è pensata per vivere una user experience sempre più avvincente attraverso giochi senza alcuna vincita in denaro. Anche per la nuova edizione, la piattaforma SisalFunClub.it si rivolge a un pubblico trasversale, curioso e attento, appassionato di sport in tutte le sue forme ma con un debole per il calcio. Ed è anche per questo motivo che questa seconda edizione 2022 riparte proprio ad agosto, come il campionato di Serie A, e accompagna gli utenti fino alla sosta per i Mondiali.

La piattaforma SisalFunClub è uno spazio di giochi virtuali accompagnato da una dinamica concorsuale, che ha visto, dal 22 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, oltre 2.000 premi assegnati per un valore totale di circa 200.000 euro e oltre 81 mila utenti registrati a conferma di una community davvero sempre più affezionata e fedele, anche sui social Facebook e Instagram.

Complice del successo, sono le proposte di intrattenimento, dove il divertimento è al centro dell’offerta e il gioco è un passatempo, un momento sano per molti utenti, pensate per un pubblico eterogeneo. Di grande appeal anche il ricco pacco premi, certamente intrigante e con un occhio attento anche alla sostenibilità e all’ambiente, tematiche sempre più apprezzate dai Clienti e tra i valori nel dna di SisalFunClub.

SisalFunClub piace soprattutto perché è una piattaforma versatile, perfetta per gli appassionati di sport ma non solo: con quiz di cultura generale, geografia, cinema e curiosità, è in grado di attrarre un pubblico variegato che si diverte a sperimentare la propria conoscenza in diversi ambiti.

“Gioco molto bello, che ogni sera era motivo per riunire la famiglia e rispondere (non sempre bene) alle domande”, “stimolante dove ogni giorno si cerca di ottenere punti per salire di classifica. Inoltre i quiz ti permettono di scoprire e imparare cose nuove su tutto” hanno detto gli utenti della passata edizione, confermando come SisalFunClub rappresenti davvero il tipico svago giornaliero in grado di trasmettere i valori positivi del “gaming” per offrire divertimento e conoscenza di settori a volte inesplorati.

SisalFunClub, la community dedicata a chi ama vivere il divertimento, è pronta a stupire con 3 sistemi premianti e premi tra cui Fiat 500 Action Berlina, MacBook Pro 14’’, iPhone 13 Pro, Buoni Regalo Amazon e Maglie ufficiali della serie A.