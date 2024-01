Generali al Festival di Sanremo 2024 per il secondo anno consecutivo

Generali torna a Sanremo nella 74° edizione del Festival della canzone italiana per il secondo anno consecutivo

Generali torna a Sanremo nella 74° edizione del Festival della canzone italiana. L’evento sarà raccontato da una suggestiva cornice, il “Balconcino Generali” dell’Agenzia di Sanremo, con le voci di Giorgia Fumo, regina della stand-up comedy, e Vittorio Pettinato, speaker radiofonico, vocalist e animatore. I due talenti proporranno collegamenti durante il “Prima Festival” e saranno portavoce di una prospettiva unica sul Teatro Ariston attraverso i social, per coinvolgere ed entusiasmare anche le nuove generazioni. Tradizione, italianità, passionema anche vicinanza al territorio, innovazione e proiezione al futuro: una visione valoriale che accomuna Generali, il punto di riferimento del mondo assicurativo italiano da oltre 190 anni, e il Festival di Sanremo, l’evento musicale più importante del Paese.

Dal 6 al 10 febbraio sarà in onda su Rai 1 e Rai Premium lo spot TV dedicato a Generali Partner di Vita, vicina a tutti i suoi Clienti nei sogni di una vita ma anche in quelli di una sera perché essere vicini vuol dire condividere con loro passioni e progetti. Un’ambizione, quella della prima Compagnia assicurativa in Italia, resa concreta grazie all’impegno di Agenti e Consulenti, presenti nelle piazze delle città e dei paesi di tutto il territorio italiano. Inoltre, i video lanciati sui social racconteranno il balconcino dell’Agenzia di Sanremo, i balconcini e le finestre di tante agenzie affacciate sui caratteristici scorci di tutta Italia.

Generali sarà anche al FantaSanremo con la propria lega #BalconcinoGenerali per accogliere tutte le persone che sceglieranno di giocare all’iniziativa social più popolare nei giorni della kermesse. Sono tre i bonus premium dedicati agli artisti in gara: 25 punti in caso di vittoria della serata dei duetti e delle cover; 10 punti per la dedica della canzone preferita a un familiare, amico o partner; 10 punti per la discesa della scalinata mano nella mano con un ospite.