Generali, arriva la polizza vita “Scegli col cuore per chi ami”

Generali: al via la nuova soluzione assicurativa pensata per proteggere il futuro dei propri cari

Generali Italia amplia l’offerta assicurativa Protection,

presentando ai clienti la nuova soluzione "Scegli col cuore per chi ami". L'idea nasce in risposta ad un pensiero condiviso da gran parte della popolazione, che concorda sull'importanza della prevenzione e della tutela sanitaria. In base all'analisi realizzata, sappiamo che circa il 40% degli italiani ritiene di aver bisogno di una maggiore protezione in ambito salute, unitamente a garanzie di prevenzione e monitoraggio, mentre il 63% ritiene che i servizi che accompagnano il percorso di cura del paziente debbano essere parte integrante della soluzione assicurativa.

“Scegli col Cuore per chi ami” è la soluzione Temporanea Caso Morte di Generali dedicata alla protezione degli affetti, capace di comprendere tanto i membri della famiglia quanto gli amici più cari. La nuova soluzione consente di dar loro l’appoggio e la tranquillità economica necessari per affrontare il futuro in caso di prematura scomparsa di chi li ama. Nello specifico, l'assicurazione permette di scegliere l’importo del capitale da garantire ai propri cari e la durata della copertura, oltre che offrire la possibilità di modificare in qualsiasi momento i beneficiari.

Chi sceglie di stipulare la polizza può usufruire di una lunga serie di vantaggi, proponendo soluzioni di tutela anche per chi si trova fuori dell’asse ereditario (un amico, un’associazione, ecc). Generali ha previsto la detrazione dall’IRPEF dei premi versati anno dopo anno nei limiti di legge o imposta free, così il capitale liquidato al beneficiario è esente dall’imposta di successione e dall'integrità del capitale. Allo stesso modo, è possibile scegliere tra due garanzie aggiuntive che offrono un capitale extra, sia in caso di grave malattia, sia in caso di scomparsa a seguito di un evento imprevisto. Tutela Salute (Dread Disease), scelta in caso di grave malattia, consente di ricevere un capitale aggiuntivo a partire da 10.000 fino a 40.000 euro. Tutela Plus, nel caso di premorienza improvvisa a seguito di infortunio, consente di ricevere un capitale extra da un minimo di 5.000 fino a 250.000 euro.

Giancarlo Bosser e Marco Oddone, Chief Life Officer e Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Come Partner di Vita in ogni momento rilevante, progettiamo soluzioni assicurative per comprendere i bisogni delle persone e proteggere al meglio i nostri clienti. 'Scegli col cuore per chi ami' va oltre la normale soluzione assicurativa Temporanea Caso Morte perché offre servizi a tutela della salute, per prendersi cura delle persone che amiamo e di noi stessi. Con questa nuova soluzione confermiamo l’importanza della protezione della vita nella nostra strategia e nel nostro modello di business, nonché il percorso di miglioramento continuo dell’esperienza cliente anche grazie agli strumenti digitali”.

Con “Scegli col cuore per chi ami” è incluso anche W Benessere, il servizio dedicato alla salute che permette di effettuare con continuità tutti i check up per mantenersi in salute e fare prevenzione, con la possibilità di richiedere supporto alla prenotazione di visite specialistiche ed esami. Attraverso il programma Più Generali, i clienti possono usufruire della garanzia aggiuntiva Tutela Plus a una tariffa agevolata, mentre Tutela Family Care permette di aggiungere una copertura che protegge i propri cari da un evento accidentale che coinvolge due o più familiari conviventi.