Generali, DAS compie 65 anni: al via il Roadshow della Compagnia

Generali, DAS celebra 65 anni di eccellenza con il Roadshow "Domani, ancora, sempre", con circa 1.000 intermediari

Parte da Milano il Roadshow di DAS “Domani, ancora, sempre” organizzato per celebrare i 65 anni di attività in Italia. L’evento, articolato in tre tappe, è un momento unico di condivisione e riflessione sul passato, presente e futuro della compagnia assicurativa. Con la partecipazione di circa 1.000 intermediari, tra Agenti, Broker e collaboratori, il Roadshow rappresenta un'opportunità speciale per celebrare il percorso intrapreso finora da DAS, caratterizzato da tradizione, innovazione e successi. È anche l'occasione perfetta per delineare insieme alla rete distributiva i tratti del futuro della Compagnia.

Samuele Marconcini, General Manager di DAS, ha sottolineato: “Sono particolarmente orgoglioso della grande partecipazione che sta riscontrando l’evento. Questo Roadshow per noi rappresenta un momento di celebrazione per i risultati raggiunti nei nostri 65 anni di attività, ma anche di condivisione e confronto per riflettere sul futuro e sulle opportunità ancora da cogliere nel mercato della tutela legale".

Il Roadshow ha preso il via con l'evento inaugurale a Milano, dove i partecipanti hanno avuto l'opportunità di ascoltare l’intervento di apertura del nuovo General Manager della Compagnia, Samuele Marconcini. Durante l'incontro sono stati affrontati temi cruciali, con due tavole rotonde dedicate al Business e ai servizi operativi. Si è discusso dei risultati e delle iniziative di successo dell’anno precedente e sono state presentate le novità previste per il 2024, con un particolare focus sui progetti innovativi e le nuove tecnologie. Il Roadshow ha anche offerto diversi momenti dedicati alla Rete, con testimonianze di Agenti assicurativi e Broker che hanno condiviso le loro esperienze con la Compagnia.

Queste testimonianze sono state di grande ispirazione e hanno rappresentato un'opportunità per tutti i colleghi operanti sul territorio nazionale di conoscere il punto di vista e i segreti del successo in DAS. Dopo Milano, il Roadshow di DAS proseguirà a Padova il 22 marzo e a Roma, dove si terrà l’evento di chiusura, l'11 aprile. Un tour che mira a rafforzare i legami con la rete distributiva e a tracciare insieme un futuro ancora più brillante per DAS.