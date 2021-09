Generali Employee Benefits, al via una partnership con Bupa Global

Generali Employee Benefits Network con Bupa Global, annunciata una partnership strategica

Generali Employee Benefits (GEB) e Bupa Global hanno annunciato oggi una partnership strategica volta a offrire le migliori soluzioni di copertura assicurativa sanitaria privata internazionale e employee benefits ai clienti corporate nuovi ed esistenti.

“Siamo orgogliosi di unire le forze con BUPA, che ci dà la possibilità di offrire ai nostri clienti e prospect i servizi di uno dei migliori fornitori al mondo di assicurazioni sanitarie; oltre a soluzioni relative al benessere dei dipendenti che si muovono su territorio internazionale”, ha commentato Paolo Ribotta, CEO di Generali Employee Benefits. “L'iniziativa è in linea con la strategia aziendale, orientata al continuo potenziamento del nostro network ed ecosistema di partnership. Una strategia figlia di un piano di più ampio respiro che riflette la nostra ambizione: essere Partner di Vita dei nostri clienti. Il mercato Salute e Benessere è in continua espansione e le proposte delle aziende per i loro dipendenti tendono a interpretare il concetto di benessere in senso sempre più ampio. Puntiamo a portare le nostre soluzioni ai dipendenti dislocati in tutto il mondo, e il supporto dei partner giusti è fondamentale per perseguire quest'obiettivo".

"Oggi più che mai si tende a mettere al primo posto Salute e Benessere”, ha aggiunto Sheldon Kenton, CEO di Bupa Global. “Dalle ricerche relative al Wellbeing Index di Bupa Global è emerso che nel corso dell'ultimo anno quasi la metà (48%) dei senior leader ha dedicato una maggior quantità di tempo alla propria salute fisica e mentale. Siamo felici di stringere questo accordo con Generali Employee Benefits, in linea con la nostra strategia aziendale, volta ad accelerare la crescita del settore IPMI e permettere a un numero sempre maggiore di clienti di avere accesso a cure mediche di alta qualità, quando e dove ne hanno più bisogno".

Questo accordo si basa sulla partnership esistente tra GEB e Bupa nel Regno Unito, e rafforza l'impegno di GEB nel fornire soluzioni fortemente orientate al cliente.

La partnership risponde alla strategia a lungo termine di Bupa Global, volta a favorire la crescita e consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato IPMI, ampliando la propria clientela a livello globale.