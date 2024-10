Generali Global Corporate & Commercial: Paolo Silvestri è il nuovo Head of Aviation

Generali Global Corporate & Commercial nomina Paolo Silvestri Head of Aviation

Paolo Silvestri è stato nominato da Generali Global Corporate & Commercial nuovo Head of Aviation, con effetto dal 1° ottobre. Silvestri manterrà anche, ad interim, il ruolo di Head of Aviation all’interno della funzione Underwriting di GC&C Italia. Massimo Orsini, precedente Head of Aviation di GC&C, continuerà come Head of Cyber Insurance di GC&C. Silvestri ha una solida esperienza nel settore assicurativo dell’aviazione, avendo lavorato per oltre vent’anni in varie posizioni all’interno di Generali, acquisendo una profonda conoscenza di tutti gli aspetti tecnici e commerciali rilevanti. Inoltre, contribuirà ulteriormente allo sviluppo del portafoglio Aviation di GC&C, mirando alla qualità nel processo di sottoscrizione ed offrire un servizio di valore a clienti e broker.

Commentando la nomina, Christian Kanu, CEO di Generali Global Corporate & Commercial, ha affermato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Paolo nel nostro team. Sono certo che il suo contributo sarà fondamentale per gestire e strutturare il nostro portafoglio Aviation, oltre a comprendere le esigenze assicurative dei nostri clienti. Sono fiducioso che la sua nomina contribuirà all’esecuzione del nostro piano strategico che mira alla crescita e all’innovazione nel settore aeronautico”.

Silvestri è delegato sia dell’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA) che dell’International Union of Aerospace Insurers (IUAI); è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma.