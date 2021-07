Generali innova il modello Health&Welfare. Sesana: “Il futuro è nella salute”

Generali Italia presenta le linee strategiche del nuovo modello Health&Welfare: al centro gli investimenti su innovazione e prevenzione

Per Generali Italia i dati parlano chiaro: la pandemia restituisce clienti molto più propensi a investire in servizi per la salute e la prevenzione. Dagli studi più recenti, infatti, il tema risulta essere oggi al primo posto per circa l’80% degli italiani e in cima alle priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Generali Italia, tra gli assicuratori più importanti al mondo operanti nel ramo delle grandi imprese, intuisce e intercetta prontamente un nuovo tipo di bisogno, sia fra le PMI sia fra i singoli e le famiglie, e rimodula l’offerta per rispondere a più necessità. Ecco allora rielaborato il modello di Health&Welfare, le cui linee strategiche per i prossimi tre anni sono state presentate questa mattina a Milano da Marco Sesana, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines, in compagnia di Paolo De Santis, Chief Health&Welfare Officer Generali Country Italia, Arianna Nardi, Responsabile Marketing Generali Italia e Marco Giovannini, Head of Business Development, Sales and Marketing Generali Welion.

Tre i pilastri portanti del nuovo modello di Generali: più prevenzione e educazione, più accessibilità e supporto alle cure e assistenza per la non auto sufficienza. Annunciato anche un piano di investimento di oltre 500 milioni di euro per il prossimo triennio, a sostegno di un progetto che fa dell’open innovation e delle nuove competenze (come robotica e intelligenza artificiale) la sua nuova forza.

“Il nostro futuro è nella Salute: questa è una delle lezioni del Covid”, ha esordito Marco Sesana, Country Manager e CEO Generali Italia e Global Business Lines, in apertura del suo intervento. “Prevenzione, stili di vita sani e attivi, le migliori cure devono essere accessibili e alla portata di tutti. Con l’esperienza, la forza innovativa e una visione internazionale, siamo pronti oggi ad aiutare famiglie e imprese a guardare con rinnovato slancio ed ottimismo al domani, attraverso soluzioni nuove, concrete e innovative per salute e benessere. I 20 miliardi di euro del PNRR segnano un punto di discontinuità: come Generali Italia abbiamo deciso di catalizzare e supportare gli sforzi del Paese ed essere vicini alle persone con un investimento di oltre 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, sviluppando un modello unico, completo e tecnologico per un impatto sociale positivo sul Paese”.

Presentata nel corso della mattina anche la nuova offerta “Immagina Adesso Salute&Benessere”, nuovo interlocutore per la salute delle famiglie, e la nascita della joint venture Generali Welion-CDP Venture Capital, Convivit, un concept dedicato agli over 65 autosufficienti. Si è parlato, inoltre, dell’istituzione del Fondo di Private Equity per l’erogazione delle cure con elevati standard qualitativi, del life coach digitale “Benefit” dedicato alle imprese e di robotica e intelligenza artificiale per la prevenzione e la riabilitazione.