Generali Italia con l'Università di Salerno, offerte cinque borse di studio

Generali Italia promuove il Master Advanced Analytics for Insurtech dell’Università di Salerno

Generali Italia ha istituito cinque borse di studio a favore di studenti che hanno conseguito la laurea magistrale iscritti alla prima edizione del Master Universitario di II° livello “Advanced Analytics for Insurtech” dell’Università degli Studi di Salerno, sviluppato in partnership con la Compagnia.

Due delle cinque borse di studio sono riservate esclusivamente a studentesse, quale parte del programma Generali4Girls in STEM. L’iniziativa, promossa da Generali Italia, è volta a sostenere una maggior presenza femminile nei corsi di laurea cosiddetti STEM, cioè relativi all’ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, dove si registrano percentuali di iscrizioni femminili inferiori rispetto a quelle maschili, a livello nazionale come internazionale.

Il Master Universitario di II° Livello “Advanced Analytics for Insurtech” si pone l’obiettivo di sviluppare competenze oggi ritenute di rilevanza strategica dal mercato a livello globale. In particolare, vuole formare profili professionali in grado di utilizzare metodologie e tecniche avanzate per la raccolta, la gestione, l'elaborazione e l'analisi dei dati valorizzandone il patrimonio informativo a supporto dei processi decisionali in ambito assicurativo.

Il Master, che avrà inizio nel mese di febbraio 2022, si articola in un unico ciclo formativo della durata complessiva di un anno. La formazione sarà erogata interamente a distanza, con un piano didattico che prevede lezioni online e attività applicative svolte attraverso tirocini in azienda, attività progettuali online e laboratori.

I candidati dovranno presentare l’iscrizione al bando tramite compilazione per via telematica della domanda di ammissione, pagamento del contributo per la partecipazione e caricamento dei titoli valutabili da ultimare entro e non oltre le ore 23:59 del 15 gennaio 2022.