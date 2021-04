Generali Italia, in prima linea per la diffusione delle discipline STEM

Generali Italia sostiene STEMintheCity, un’iniziativa per diffondere la cultura STEM e rimuovere gli stereotipi culturali

Nell’ambito della sua strategia di inclusione e trasformazione ESG, Gruppo Generali sostiene STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano e sostenuta dalle Nazioni Unite nata con l’obiettivo di diffondere la cultura delle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e rimuovere gli stereotipi culturali.

Generali Italia si è dichiarato impegnato a sviluppare le competenze tecnologiche più richieste dal mercato, supportando la formazione delle giovani donne per le professioni del futuro, anche con l’offerta di borse di studio a ragazze meritevoli che decidono di intraprendere un percorso di laurea nelle discipline STEM.

Il Gruppo inoltre organizza e promuove eventi di networking e valorizzazione dedicati alle professioniste per incoraggiare percorsi di studio e carriere tecnico-scientifici e lavora per ottenere risultati concreti: negli ultimi 2 anni, infatti, almeno il 50% degli assunti nei nuovi dipartimenti digitali è donna.

Barbara Lucini, Responsabile People Value & Engagement di Generali Italia e Responsabile Risorse Umane di Generali Welion ha dichiarato: “In questi anni Generali Italia, nell’ambito della strategia Partner di Vita, ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione e innovazione in cui l'inserimento di nuove competenze, l’introduzione di nuove modalità di lavoro e la valorizzazione dell’unicità delle persone hanno assunto un ruolo davvero cruciale. Siamo felici di sostenere STEMintheCity e di contribuire a diffondere la cultura delle STEM tra le giovani generazioni e incoraggiare il superamento di ogni stereotipo culturale: perché sempre più ragazze e ragazzi intraprendano percorsi di studio tecnico-scientifici. In Generali crediamo che costruire un’azienda sempre più inclusiva e capace di fondere saperi e competenze diverse sia la strada per generare soluzioni allo stesso tempo human-centric e ad alto contenuto tecnologico, che ci consentono di comprendere ed essere vicini ai nostri clienti, supportare la ripresa economica del nostro Paese e la sua crescita sostenibile”.